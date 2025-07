Nürnberg (ots) -NORMA senkt zu Anfang Juli erneut die Preise - dieses Mal trifft es echte Alltagsklassiker. Ob beim Saubermachen in der Küche oder für den täglichen Komfort im Bad: Das Toiletten- und Küchenpapier der NORMA-Eigenmarke DAUNASOFT ist in fast jedem Haushalt zu finden. Umso besser, dass man dabei ab sofort auch noch bares Geld sparen kann. Bis zu 20 Cent pro Packung bleiben im Geldbeutel. NORMA beweist einmal mehr: Wer auf Qualität setzt, muss nicht viel zahlen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:DAUNASOFT Küchentücher, 3 Lagen, 4 x 64 BlattBislang: 2,85 EURJetzt: 2,75 EURDAUNASOFT Toilettenpapier, Sensation, 4 Lagen, 10 x 200 BlattBislang: 5,15 EURJetzt: 4,95 EURDAUNASOFT Toilettenpapier, Komfort, 3 Lagen, 10 x 220 BlattBislang: 4,15 EURJetzt: 3,95 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6067793