Münster (ots) -Im ersten Halbjahr 2025 gab es bei Eurojackpot insgesamt 27 Millionäre und 432 weitere Hochgewinner im sechsstelligen Bereich. Der Spitzengewinn von 120 Millionen Euro ging im Mai nach Baden-Württemberg.Einstellung des deutschen RekordgewinnsHöhepunkt des ersten Halbjahres war die Einstellung des deutschen Rekordgewinns am 9. Mai. Ein Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg knackte den Jackpot und räumte als dritter Deutscher überhaupt die maximal mögliche Gewinnsumme von 120 Millionen Euro ab. Vor dem Gewinner aus Süddeutschland war solch eine Summe 2023 nach Schleswig-Holstein und 2022 nach Berlin gegangen.Insgesamt gibt es bis heute sechs Tipper, die 120 Millionen Euro abräumen konnten. Neben den drei Malen in Deutschland wurde dieser Gewinnbetrag zweimal in Dänemark (2022 und 2024) sowie einmal in Norwegen (2024) ausgezahlt.Die Jackpotphase, die am 9. Mai endete, lief über 13 Ziehungen. Allein während in diesem Zeitraumwurden zehn Spielteilnehmer zu Millionären.Rekordgewinn in Rheinland-PfalzNeben dem Gewinner des 120-Millionen-Jackpots knackten im ersten Halbjahr weitere Tipper den Jackpot mit hohen Summen. Den Anfang machte ein Glückspilz aus Rheinland-Pfalz, der sich am 10. Januar neben dem Jackpot auch einen Rekord sichern konnte: 80,4 Millionen Euro sind der bisher höchste in Rheinland-Pfalz ausgezahlte Lotteriegewinn.Am 11. Februar folgte ein noch höherer Gewinn in Hessen. An diesem Tag knackte ein Spielteilnehmer den Jackpot, der auf 87,9 Millionen Euro angewachsen war. Der dritte Jackpotgewinn des Jahres ging direkt bei der nächsten Ziehung am 14. Februar nach Norwegen, wo der garantierte Mindestjackpot von 10 Millionen Euro ausgezahlt wurde (dies war gleichzeitig der 600. Millionengewinn seit Start der Lotterie im Jahr 2012).Am 25. März gab es erneut einen dreistelligen Millionengewinn, der in Schweden ausgezahlt wurde. Die Summe von 115,9 Millionen Euro ist der bisher zweithöchste Gewinn des Jahres bei der Lotterie Eurojackpot.Nach dem 120-Millionen-Gewinn am 9. Mai in Baden-Württemberg folgten noch drei weitere Jackpottreffer: Am 23. Mai wurden 37,3 Millionen Euro in Slowenien, am 30. Mai 17,6 Millionen Euro in Niedersachsen und jüngst am 17. Juni 40,7 Millionen in Bayern ausgezahlt. Damit gingen von bisher acht geknackten Jackpots fünf nach Deutschland.Bemerkenswert: Bisher waren es immer Einzelgewinner, die 2025 die erste Gewinnklasse abgeräumt haben.Übersicht der Jackpotgewinne - 1. Halbjahr 2025- 10. Januar 80,4 Millionen Euro Rheinland-Pfalz- 11. Februar 87,9 Millionen Euro Hessen- 14. Februar 10 Millionen Euro Norwegen- 25. März 115,9 Millionen Euro Schweden- 9. Mai 120 Millionen Euro Baden-Württemberg- 23. Mai 37,3 Millionen Euro Slowenien- 30. Mai 17,6 Millionen Euro Niedersachsen- 17. Juni 40,7 Millionen Euro Bayern850. Ziehung der LotterieEuropas größte Lotterie Eurojackpot konnte im ersten Halbjahr außerdem ein kleines Jubiläum feiern. Am 13. Mai fand die 850. Ziehung der Lotterie statt, die im März 2012 erstmals durchgeführt wurde. Inzwischen nehmen 34 staatliche Lottereigesellschaften aus 19 europäischen Ländern teil. Bis Ende Juni (Stand 27.6.) sind es 863 Ziehungen, die 622 Spielteilnehmer nicht nur zu Millionären, sondern meist zu Multi-Millionären machen konnten. Hinzu kommen noch 4.888 weitere Hochgewinner, die sechsstellige Gewinnsummen ihr Eigen nennen dürfen.MillionärsbilanzNeben den acht Jackpot-Multimillionären in der ersten Gewinnklasse konnten sich im ersten Halbjahr 2025 weitere 19 Gewinner im zweiten Rang über Millionengewinne freuen! Und 432 Eurojackpot-Tipper waren in den Gewinnklassen 2 und 3 mit sechsstelligen Gewinnen erfolgreich.Weit mehr als 600 MillionäreSeit Bestehen der Lotterie Eurojackpot gibt es mittlerweile 622 Millionäre, die neun- bis siebenstellige Beträge gewinnen konnten. Insgesamt 344 von ihnen und damit über 55 Prozent kommen aus Deutschland. Auch im ersten Halbjahr 2025 war Deutschland das Gewinnerland Nummer eins unter den 19 teilnehmenden Nationen.GewinnsummeIm ersten Halbjahr 2025 wurde eine Gesamtgewinnsumme von rund 1,2 Milliarden Euro ausgeschüttet. Seit der ersten Ziehung im März 2012 kommt inzwischen eine Gesamtsumme von 16,7 Milliarden Euro für über 603,5 Millionen Gewinne in allen zwölf Gewinnklassen zusammen.