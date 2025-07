FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach zwei Verlusttagen am Mittwoch erneut den Weg nach oben gefunden. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 23.773,35 Punkte. Damit setzte er sich wieder von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie nach oben ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen erholte sich um 0,21 Prozent auf 30.309,56 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,5 Prozent bergauf.

Allerdings habe der Dax zunehmend Mühe, den Abstand zur Marke von 24.000 Punkten nicht zu groß werden zu lassen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die zwischenzeitliche Euphorie nach der Waffenruhe in Nahost sei den Sorgen wegen des weiter schwelenden Handelskriegs zwischen den USA und der EU gewichen. Am 9. Juli läuft eine von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für eine Einigung ab.

Von den Übersee-Börsen kam kein Rückenwind für den Dax. In New York hatte am Dienstag lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial Gewinne verzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500 und für den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100, die jüngst beide auf Rekordjagd waren, ging es hingegen moderat beziehungsweise klar bergab. In Asien fanden die wichtigsten Aktienindizes zuletzt ebenfalls keine gemeinsame Richtung.

Am Nachmittag könnte noch der monatliche Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Kursimpulse geben. Die Beschäftigungslage spielt eine wichtige Rolle für die amerikanische Geldpolitik. Bereits am Donnerstag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht./gl/stk

