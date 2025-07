Frankfurt/Main (ots) -Für kleine Ausgaben wie Eis, Trinkgeld oder Souvenirs ist Bargeld im Urlaub oft praktisch - vor allem dort, wo Kartenzahlungen nicht möglich sind. Am besten hebt man die Landeswährung direkt vor Ort am Geldautomaten ab. Doch Vorsicht: Auch Automaten sind ein beliebtes Ziel für Kriminelle. Wer ein paar einfache Regeln beachtet, reist entspannter und vermeidet unangenehme Überraschungen.Augen auf bei der Wahl des Geldautomaten:Am sichersten sind Automaten in Bankfilialen - idealerweise während der Öffnungszeiten. Das Umfeld ist dort gut überwacht und bei Problemen steht Personal zur Verfügung. Weniger ratsam sind freistehende Geräte in dunklen Gassen oder abgelegenen Gegenden: Sie sind anfälliger für Manipulationen und bieten oft kaum Sichtschutz, was das Ausspähen der PIN erleichtert. Tipp: Am besten tagsüber und in Begleitung zum Automaten - vier Augen sehen mehr.Schritt für Schritt sicher zum Bargeld:- Am Geldautomaten eine Sprache wählen, die man gut versteht.- Immer in Landeswährung auszahlen lassen - Umrechnung in Euro kann teuer sein.- PIN-Eingabe stets verdecken; Bargeld zügig und sicher verstauen.- Abstand zu anderen Personen halten und nicht ablenken lassen.- Wirkt etwas verdächtig, Vorgang besser abbrechen.- Zahlungskarten weg? Umgehend sperren - auch digitale Varianten auf Smartphone und Smartwatch! Direkt bei der Bank oder Sparkasse oder über den Sperr-Notruf +49 116 116* - rund um die Uhr erreichbar, auch aus dem Ausland.* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen aus dem Ausland nicht erreicht werden können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 40504050.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra KönigsteinTel.: 069 / 979454552E-Mail: sandra.koenigstein@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089 / 215378870E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38715/6067808