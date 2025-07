Kann sich der DAX am Mittwoch erholen? Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Goldman Sachs und Suss Microtech. Der DAX hat nach zwei Verlusttagen am Mittwoch erneut den Weg nach oben gefunden. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 23.773,35 Punkte. Damit setzte er sich wieder von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie nach oben ab. Der MDax ...

