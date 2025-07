Düsseldorf (ots) -- Mobile Brokerage-App "Joe Broker" startet am 10. Juli 2025.- Frischer Markenauftritt: "Joe Broker" ist die neue Marke der TARGOBANK für einfaches und zielgerichtetes Wertpapiertrading.- Kundinnen und Kunden können aus über 800.000 Finanzinstrumenten (Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate), fünf deutschen Börsenplätzen und zwei spezialisierten Zertifikate-Partnern aussuchen.Die TARGOBANK bringt zum 10. Juli dieses Jahres den Neo-Broker "Joe Broker" auf den Markt. Im Mittelpunkt des Angebots steht eine einfache, kostengünstige und faire Lösung für den modernen Vermögensaufbau - speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse digital-affiner Menschen, die ihren Zugang zu den Finanzmärkten selbstbestimmt und transparent gestalten möchten. Besonderer Fokus liegt dabei auch auf Einsteigerinnen und Einsteigern, die sich erstmals mit dem Thema Wertpapierhandel beschäftigen und einen intuitiven, niedrigschwelligen Zugang suchen."Mit der neuen Plattform richten wir uns gezielt an Kundinnen und Kunden, die sich flexible sowie digitale Lösungen wünschen - und bisher bei klassischen Angeboten nicht vollständig fündig geworden sind. Unser Ziel: Ein Service, der einfach, günstig und innovativ ist", sagt Christophe Jéhan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK und verantwortlich für das Privatkundengeschäft. "Der Launch von Joe Broker ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur Universalbank und unterstreicht nochmal, dass wir mit unserem Gesamtportfolio unseren Kundinnen und Kunden in jeder Lebenslage die passende finanzielle Lösung anbieten können.""Joe Broker" bietet breites Handelsangebot - aber noch mehrBeim Handel über Börsenplätze verzichtet "Joe Broker" vollständig auf Zuwendungen aus Payment for Order Flow (PFOF). Damit bleibt das transparente Gebührenmodell auch über das Inkrafttreten des PFOF-Verbots im Juni 2026 hinaus bestehen. Der Fokus von "Joe Broker" liegt auf Nutzerfreundlichkeit, Motivation und Wissensaufbau. Neben einem breiten Handelsangebot bietet die App redaktionelle Inhalte, Investment-Stories sowie Echtzeit-Marktdaten.Hinter dem Angebot stehen die TARGOBANK als Abschlussvermittler sowie die Baader Bank für den Wertpapierhandel als auch die Konto- und Depotführung. Nutzer erhalten Zugang zu fünf deutschen Börsenplätzen (gettex, XETRA, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart) sowie zwei spezialisierten Zertifikate-Partnern (Société Générale, J.P. Morgan). Insgesamt umfasst das Angebot mehr als 800.000 handelbare Wertpapiere, darunter Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds.Transformation zur Universalbank schreitet voranDer Launch des Neo-Brokers ist ein weiterer Baustein der TARGOBANK bei ihrer Ausrichtung zu einer Universalbank: Ziel ist es, ein umfassendes Produktangebot für Privat- und Firmenkunden anzubieten, für alle finanziellen Lebenslagen. Für diesen Weg hat sie bereits in der Vergangenheit Geschäftsfelder aufgebaut: Dazu gehört die 2015 gestartete TARGOBANK Autobank oder das Firmenkundengeschäft, das sich inzwischen fest als Ertragssäule etabliert hat. Zudem erweitert das Düsseldorfer Unternehmen sein Portfolio um ein gruppeneigenes Versicherungsgeschäft (über die ACM Deutschland) und um Angebote zur Immobilienfinanzierung. Zudem beschleunigt die geplante Akquisition der Oldenburgischen Landesbank den Kurs in Richtung Universalbank.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit MutuelAlliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6067839