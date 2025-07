Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist im Euroraum im Juni wie erwartet leicht gestiegen, bleibt mit 2,0% Y/Y aber im Zielbereich der EZB, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der inflationsdämpfende Effekt der Energiepreise lasse etwas nach, während die Kernrate mit 2,3% Y/Y leicht erhöht bleibe. Der rückläufige Trend der Dienstleistungsinflation habe sich im Juni nicht fortgesetzt, allerdings sei hier der Rückgang im Mai wegen Sonderfaktoren besonders stark ausgefallen. Mittelfristig spreche die nachlassende Lohndynamik für eine Abschwächung des binnenwirtschaftlichen Inflationsdrucks. Die externen Risiken für die Inflation würden zur Vorsicht mahnen, weshalb die EZB im Juli eine Zinspause einlegen werde. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich das Fenster für eine letzte Zinssenkung jedoch noch einmal öffnen. ...

