Zürich (www.fondscheck.de) - Gold gilt seit jeher als Symbol für Reichtum, so Cyrill Staubli, Senior Portfoliomanager von Swisscanto LUX-Fonds bei Swisscanto.Doch könnte eine Investition in Gold - insbesondere nach dem markanten Preisanstieg der vergangenen Monate - auch zukünftig zu Wohlstand führen? Gerade langfristig habe sich Gold als wertbeständige Anlage erwiesen, die insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Inflation an Attraktivität gewinne. Eine gängige Anlageweisheit besage: Auch wenn US-Dollar und Schweizer Franken an Wert verlören, bleibe eine Unze Gold eine Unze Gold. Der nominale Goldpreis habe seit 1976 deutlich an Wert gewonnen, hauptsächlich aufgrund der Inflation und der Abwertung des US-Dollars. ...

