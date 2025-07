CATL hat seine ersten Produktionslinien für Batteriepacks in Betrieb genommen, die in der Fabrik eines anderen Unternehmens untergebracht sind. Zwei Cell-to-Pack-2.0-Produktionslinien begannen mit der Herstellung von Batteriepacks in der Fabrik von Seres in Chongqing. Die dort hergestellten Akkupacks kommen in E-Autos von Aito, einer Marke von Seres und Huawei, zum Einsatz. Mit dem sogenannten Factory-in-Factory-Modell will CATL dazu beitragen, dass ...

