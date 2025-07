Maastricht (Niederlande) (ots) -Nach einer Reihe internationaler Auftritte des weltbekannten Piano Duos in Hongkong, Schweden, Monaco, Italien und England kehren die Brüder Lucas und Arthur Jussen zurück in ihre Heimatstadt Maastricht. Vom 30. Oktober bis zum 2. November 2025 bringen sie im MECC Maastricht in fünf mit Spannung erwarteten Vorstellungen ihre außergewöhnliche, pianobasierte Interpretation von Carl Orffs Meisterwerk Carmina Burana auf die Bühne.Für Lucas und Arthur Jussen ist diese spektakuläre Orff-Inszenierung eine Rückkehr zu den Wurzeln des Werks und ein emotionaler Höhepunkt auf ihrer Welttournee. Mit der Konzertreihe im MECC Maastricht möchte das niederländische Piano Duo ein klassisches Meisterwerk in ihrer Heimatstadt präsentieren. Die familiäre Bedeutung und persönliche Beziehung zu dieser Stadt spiegelt sich in ihrer Interpretation dieses klassischen Meisterwerks wider."Die Carmina Burana in Maastricht ist für uns ein persönliches Projekt", sagen Lucas und Arthur Jussen. "Wir reisen um die ganze Welt, aber Maastricht ist für uns Heimat. Unsere Großeltern leben hier und unsere Eltern sind in dieser Stadt geboren. Deshalb ist es für uns etwas ganz Besonderes, dass wir in Maastricht ein Projekt entwickeln dürfen, eine Veranstaltung mit großen Ambitionen und der Absicht, jedes Jahr wiederzukommen. Aber wie bei allem, was wir tun, wird Qualität dabei an erster Stelle stehen."Im Gegensatz zur üblichen Orchesterfassung wird diese exklusive Konzertreihe in einer reduzierten Originalbesetzung aufgeführt - lediglich zwei Konzertflügel stehen im Zentrum, begleitet von einem großen Chor, sechs Schlagwerkern, hochkarätigen internationalen Solisten sowie einem eigens formierten Kinderchor aus Maastricht. In dieser speziellen Inszenierung spielen Lucas & Arthur Jussen in einer einzigartigen Kulisse die Hauptrolle, in der das Publikum die Künstler umgibt.Verantwortlich für das Projekt sind Servé Hermans und Jaco Kaasschieter, die die Brüder als "absolute Weltklasse-Pianovirtuosen" bezeichnen. Dirigent Louis Buskens führt das Großensemble, darunter das renommierte Brabant Koor.Informationen und TicketsKonzerttickets ab 57 EUR, sowie spezielle Konzertpauschalen mit Übernachtung, Shuttle und Dinner können auf der Internetseite der Tourismusorganisation Visit Maastricht (www.visitmaastricht.com) gebucht werden. Hier lesen Sie mehr über die besondere Karriere der Brüder Lucas und Arthur Jussen und können einen kleinen Vorgeschmack darauf erhalten, was Sie musikalisch erwarten wird.Pressekontakt:Visit MaastrichtKleine Staat 1NL-6211 ED Maastricht+ 31 (0)43 3252121+31 (0)6 27832016Original-Content von: Visit Maastricht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179360/6067844