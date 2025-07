DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio nach Trump-Drohung leichter

DOW JONES--Das näher rückende Ende der von US-Präsident Trump gewährten Schonfrist für die Einführung von umfassenden Zöllen hat am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten weiter für Vorsicht gesorgt. Speziell mit Blick auf Japan erhöhte Trump den Druck mit der Aussage, dass er das Zustandekommen einer Vereinbarung anzweifle. Er droht für diesen Fall mit Zöllen von 30 bis 35 Prozent.

Trump hatte am Dienstag gesagt, dass er die Frist für den Abschluss von Handelsabkommen mit den USA (9. Juli) nicht verlängern werde. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, würden die betroffenen Länder Briefe erhalten, in denen ihnen die zu erwartenden Zollsätze mitgeteilt würden. Unterdessen sprach Finanzminister Bessent davon, dass man mit Indien "sehr nah" vor einem Abkommen stehe.

In Tokio ging es erneut abwärts, der Nikkei-225-Index büßte 0,5 Prozent ein auf 39.786 Punkte. In Seoul gab der Kospi nach einer Erholung von den Tagestiefs ebenso 0,5 Prozent ab. Hier nahmen die Erwartungen zuletzt zu, dass die südkoreanische Notenbank bei ihrem Treffen am 10. Juli nicht die Zinsen senken dürfte nach zuletzt gut ausgefallenen Exportdaten und mit Blick auf erhöhte Fiskalausgaben der neuen Regierung.

In Shanghai schloss der Composite-Index knapp behauptet. In Hongkong (Späthandel) legte der HSI nach der Feiertagspause am Dienstag um 0,8 Prozent zu. Zwischen den USA und China war in der vergangenen Woche immerhin eine Vereinbarung gefunden worden für die Aufhebung von gegenseitigen Handelsbeschränkungen für bestimmte Waren. Unter anderem legten in Hongkong Aktien aus dem Immobiliensektor deutlicher zu, Longfor um 3,7 und China Vanke um 4,7 Prozent.

Um 0,7 Prozent nach oben ging es mit dem Marktbarometer in Sydney. Hier halfen im Mai wieder leicht gestiegene Einzelhandelsumsätze. Weil sie zugleich aber nicht so stark zulegten wie erwartet, blieb Zinssenkungsfantasie erhalten.

Unter den Einzelwerten verloren Qantas 2,5 Prozent. Die australische Fluglinie hatte mitgeteilt, Ziel einer Cyberattacke auf Kundendaten geworden zu sein. James Hardie verteuerten sich um 4,7 Prozent. Der Spezialist für Fassadenverkleidungen hat die Übernahme des US-Unternehmens Azek abgeschlossen, wobei letzteres mit 8,4 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.597,70 +0,7% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.762,48 -0,6% +1,5% 08:30 Kospi (Seoul) 3.075,06 -0,5% +28,2% 08:30 Schanghai-Comp. 3.454,79 -0,1% +2,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.260,40 +0,8% +20,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:21 % YTD EUR/USD 1,1778 -0,2 1,1805 1,1787 +13,8% EUR/JPY 169,46 0,1 169,28 168,94 +4,2% EUR/GBP 0,8584 -0,0 0,8586 0,8569 +3,7% GBP/USD 1,3721 -0,2 1,3747 1,3756 +9,7% USD/JPY 143,89 0,3 143,40 143,33 -8,4% USD/KRW 1.360,19 0,4 1.354,33 1.355,38 -8,3% USD/CNY 7,1532 0,0 7,1515 7,1544 -0,7% USD/CNH 7,1654 0,1 7,1609 7,1570 -2,4% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8486 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6568 -0,2 0,6578 0,6584 +6,3% NZD/USD 0,6083 -0,3 0,6098 0,6106 +8,8% BTC/USD 106.999,40 1,2 105.778,05 106.706,90 +13,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,37 65,45 -0,1% -0,08 -9,6% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.329,70 3.339,58 -0,3% -9,88 +25,9% Silber 30,50 30,56 -0,2% -0,06 +9,9% Platin 1.154,01 1.147,82 +0,5% +6,19 +31,5% Kupfer 5,04 5,05 -0,2% -0,01 +23,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

