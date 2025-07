TORONTO, ON, 2. Juli 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Gesundheitsunternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz für die präventive Pflege, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens bekannt zu geben, die am 30. Juni 2025 (die "Versammlung") stattfand. Aktionäre, die rund 71 % der auf die ausstehenden Aktien von HEALWELL entfallenden Stimmen repräsentieren, nahmen persönlich oder durch Bevollmächtigte an der Versammlung teil.

Alle in der Management-Informationsbroschüre des Unternehmens vom 23. Mai 2025 (die "Broschüre") dargelegten Beschlusspunkte wurden auf der Versammlung angenommen, einschließlich: der Festlegung der Anzahl der Direktoren auf sechs, der Wiederwahl der sechs amtierenden Direktoren sowie der Ernennung von Deloitte LLP zum Abschlussprüfer des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten zur Abstimmung sind nachfolgend aufgeführt.

Wahl der Direktoren

383.458.757 Stimmen bzw. etwa 99,99 % der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen wurden für die Festlegung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf sechs abgegeben.

Die Details der Stimmrechtsvertretung (Proxy Voting) für die Wahl der sechs zur Wahl stehenden Direktoren sind nachfolgend aufgeführt:

Nominierter "Ja" Stimmen % Ja Stimmenthaltungen % Enthaltungen Alexander Dobranowski 383.002.346 99,89 433.749 0,11 Hamed Shahbazi 381.169.847 99,41 2.226.248 0,59 Erik Danudjaja 381.150.107 99,40 2.285.988 0,60 Ian McCrae 382.984.998 99,88 451.097 0,12 Sam Englebardt 383.379.571 99,98 56.524 0,02 Tina Raja 383.374.202 99,98 61.894 0,02

Bestellung der Abschlussprüfer

383.435.323 Stimmen, d. h. rund 99,98 % der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen, sprachen sich für die Bestellung von Deloitte LLP ("Deloitte") als neuen externen Abschlussprüfer des Unternehmens als Nachfolger des bisherigen Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers LLP aus.

Weitere Informationen zu den Beschlüssen und den Tagesordnungspunkten der Versammlung finden Leser im Rundschreiben, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.com verfügbar ist.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

