Berlin (ots) -Invesdor, eine der führenden Plattformen für Crowdfunding und Impact Investing in Europa, setzt mit zwei bedeutenden Meilensteinen ein starkes Zeichen für nachhaltige Finanzierungen: Das Unternehmen wurde erfolgreich als B Corp zertifiziert und erhielt gleichzeitig eine Finanzierungszusage des Europäischen Investitionsfonds (EIF).Diese Entwicklungen bieten doppelt Vorteile: Für Investoren stellt dies ein zusätzliches Qualitätssiegel dar, wodurch sich attraktive Möglichkeiten bieten, Kapital gezielt in nachhaltige und wirkungsvolle Projekte zu investieren. Gleichzeitig profitieren Unternehmen, die über die Plattform Kapital beschaffen möchten, von einem gestärkten Vertrauen in Invesdor als verlässlichen Finanzierungsvermittler. Die Kombination aus B Corp-Zertifizierung und EIF-Unterstützung unterstreicht Invesdors Vorreiterrolle als Impact Investing Plattform in Europa und schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum.Die B Corp-Zertifizierung zeichnet Unternehmen aus, die nachweislich hohe Standards in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung erfüllen. Mit der Zertifizierung positioniert sich Invesdor als verlässlicher Partner für Investoren, die gezielt nachhaltige und gesellschaftlich verantwortungsvolle Investments suchen. Für Invesdor bedeutet die B Corp-Zertifizierung nicht nur, nachhaltige Investments zu ermöglichen. Das Impact-Investment-Unternehmen handelt auch selbst nach höchsten sozialen und ökologischen Standards. Damit wird Invesdor Teil einer global wachsenden Bewegung, die Unternehmen als "Force for Good" versteht, als Motor für eine verantwortungsbewusste Wirtschaft.Zusätzlich erhielt Invesdor die Finanzierungszusage des Europäischen Investitionsfonds (EIF), einer der renommiertesten Förderinstitutionen Europas, im Rahmen des InvestEU Capacity Building Programms. Der EIF unterstützt gezielt Finanzintermediäre mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial, die sich auf Impact Unternehmen fokussiert haben. Durch die EIF-Finanzierung erhält Invesdor die Möglichkeit, sein Angebot noch weiter auszubauen, innovative Investitionsmöglichkeiten zu erschließen und Anlegern Zugang zu geprüften und aussichtsreichen Projekten zu ermöglichen."Die B Corp-Zertifizierung und die EIF-Zusage sind für uns ein klares Signal an unsere bestehenden und potenziellen Investoren, Partner und Unternehmen, die bewusst nach nachhaltigen Finanzierungsmöglichkeiten suchen", erklärt Christopher Grätz, CEO Invesdor Group. "Wir verbinden Rendite mit Verantwortung und schaffen eine Plattform, die nachhaltiges Wachstum und positive Wirkung fördert."Über Invesdor:Invesdor ist eine innovative Crowdinvestment-Plattform, die Investoren Zugang zu sorgfältig ausgewählten Projekten und Unternehmen ermöglicht, welche finanzielle Renditen mit messbarer positiver gesellschaftlicher und ökologischer Wirkung verbinden. Als zertifizierte B Corp und durch die Unterstützung des EIF stärkt Invesdor seine Position als führender Anbieter nachhaltiger Investmentlösungen in Europa.Mehr Informationen finden Sie unter: www.invesdor.deÜber B Corp:B Corp steht für "Benefit for all" und zeichnet Unternehmen aus, die ihr wirtschaftliches Handeln gezielt auf soziale und ökologische Verantwortung ausrichten. Die Zertifizierung wird von der Non-Profit-Organisation B Lab vergeben und verlangt eine ganzheitliche Überprüfung der Unternehmensführung, Umweltstandards, sozialen Auswirkungen und Transparenz. Weltweit gibt es über 9.000 zertifizierte B Corporations in mehr als 90 Ländern - in Deutschland zählen unter anderem Weleda, Ecosia und Einhorn dazu. Ziel der B Corp-Bewegung ist es, eine globale Wirtschaft zu schaffen, die nicht nur profitabel, sondern auch nachhaltig und fair ist. Weitere Informationen unter www.bcorporation.de.Über den European Investment Fund (EIF)Der EIF ist Teil der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB). Er unterstützt europäische KMU, indem er ihnen über ein breites Spektrum ausgewählter Finanzintermediäre den Zugang zu Finanzierungen erleichtert. Der EIF konzipiert, fördert und implementiert Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungsinstrumente für KMU. In dieser Funktion fördert der EIF die Ziele der Europäischen Union in den Bereichen Unternehmertum, Wachstum, Innovation, Forschung und Entwicklung, ökologischer und digitaler Wandel sowie Beschäftigung. Das InvestEU Capacity Building Programm zielt darauf ab, die sich entwickelnden Ökosysteme der EU in den Bereichen Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum sowie Kompetenzen und Bildung zu unterstützen.Weitere Informationen unter: www.eif.orgVor der Gründung von Invesdor (ehemals Kapilendo) war Christopher Grätz als Management Consultant der KPMG AG im Bereich Strategy & Operations - Financial Services tätig. Er beriet dort deutsche und internationale Großbanken und DAX-30 Industrieunternehmen. Christopher Grätz hat einen Mastertitel der University of St Andrews und ist ausgebildeter Bankkaufmann.