Endlich ist die Freigabe durch die EU-Kommission erfolgt und der Vollzug ist für den 11. Juli geplant. ZALANDO kann die Übernahme des Online-Modehändlers ABOUT YOU also sehr zeitnah abschließen. ABOUT YOU-Aktionäre erhalten 6,50 Euro je Aktie und damit wird ABOUT YOU mit etwa 1,2 Mrd. Euro bewertet. Mit einer Annahmequote von 20,56 % und dank weiterer Aktienkaufverträge und Käufen am freien Markt hat sich ZALANDO mehr als 90 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU gesichert. Als nächstes plant ZALANDO weiter, die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinauszudrängen. ABOUT YOU soll eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von ZALANDO und auf den Konzern verschmolzen werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



© 2025 Bernecker Börsenbriefe