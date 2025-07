Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag, den 27.06. wurden die neuen US-Daten vom Michigan-Index, zur Entwicklung der Kerninflation, zu den Konsumentenausgaben und privaten Einkommen veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationserwartungen für die kurze und lange Frist seien zwar unter den Prognosen, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau mit 5,0% und 4,0%. Zudem sei sowohl die monatliche als auch die jährliche Kerninflation leicht angestiegen. Insbesondere diese Kennzahl habe eine starke Auswirkung auf FED-Entscheidungen. In weiterer Folge seien erstmals Konsums- und Einkommensrückgänge beobachtet worden. Die US-Wirtschaft sei stark abhängig vom privaten Konsum und kontinuierliche Schwächung seien pures Gift für die ökonomische Entwicklung. Interessant sei auch, dass das Handelsbilanzdefizit der USA gestiegen sei. Dieses sei insbesondere auf einem Rückgang der Exporte um 5,2% zurückzugehen. Ein großes Ziel von Donald Trump sei es gewesen, das Handelsbilanzdefizit stark zu reduzieren und den Welthandel neu zu ordnen. Im Endeffekt lasse sich nun das Bild einer verwundbaren US-Wirtschaft schrittweise in Zahlen gießen, welche sich richtungslos von links nach rechts und zurück bewege und sich dabei selbst größtmöglichen Schaden zufüge. (02.07.2025/alc/a/a) ...

