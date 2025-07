Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlageschwerpunkte erweitern das Angebot auf Xetra und in Frankfurt: Buffer- und Total-Return-Strategien für Anleihen, US-Aktien mit verschiedenen Filtern, japanische Aktien nach SRI-Kriterien und währungsgesicherte Anleihen-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF- June (IE000CO3P697) werde aktiv verwaltet und bildet die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index unter Einsatz von FLEX-Optionen bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) ab. Gleichzeitig strebe der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 15 Prozent der Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Die Buffer-Strategie beginne und ende jedes Jahr im Juni und werde dann neu ausgerichtet. Der Cap werde am ersten Stichtag in Abhängigkeit von den Marktbedingungen berechnet, während der Puffer stets unverändert bei 15 Prozent liege. ...

