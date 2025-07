Frankfurt (www.fondscheck.de) - Dass sich die Aufholjagd von US-Aktien gegenüber den europäischen fortgesetzt hat, macht sich auch am ETF-Markt bemerkbar, so die Deutsche Börse AG.Wie Holger Heinrich von der Baader Bank berichte, würden US-Aktien jetzt wieder gekauft, World- und europäische Aktien hingegen ge- und verkauft. Insgesamt gehe es im ETF-Geschäft derzeit allerdings ruhig zu - auch durch die geopolitische Entspannung aufgrund der Waffenruhe im Israel/Iran-Konflikt. Insgesamt würden die Käufe überwiegen, wie Heinrich außerdem melde. "Rüstungsaktien sind weiter stark nachgefragt", bemerke Ivo Orlemann von der ICF Bank. Auch Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz sehe viel Interesse an Rüstungs-ETFs. "Gold- und Silber-ETCs kommen ebenfalls gut an." ...

