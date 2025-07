Erfurt (ots) -In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben die Sommerferien bereits begonnen, weitere Bundesländer folgen. Und mit jedem Ferientag wachsen Fernweh und Reiselust bei den Zuhausegebliebenen. Bis zum Start in den Sommerurlaub lässt sich die Zeit mit einem Tagesausflug in den egapark Erfurt optimal verkürzen. Hier sind Natur, Spaß und Entspannung garantiert, denn der egapark ist eine der schönsten Gartenanlagen Deutschlands und ein Paradies für Familien. Bis zum Ende der Ferien wartet ein prall gefülltes Programm auf die Parkbesucher - überraschend, unterhaltsam, sportlich, musikalisch oder köstlich. Unsere Argumente, warum Sie den Sommer im egapark verbringen sollten:Jetzt ist Familienzeit: Der egapark bietet unendliche viele schöne Erlebnisse für die ganze Familie. Die kleinen Besucher toben ausgelassen auf Thüringens größtem Spielplatz mit 35.000 m² - inklusive riesigem Plantschbecken. Kleine Entdecker freuen sich, im Wissenswald in ein lebensgroßes Vogelhaus zu klettern und den sprechenden Bäumen zu lauschen. Im Kinderbauernhof warten Häschen & Co. darauf, sich in die Herzen der kleinen und großen Besucher zu kuscheln - und zu grunzen, denn drei neuseeländische Kune Kune Schweinchen sind hier zuhause.Auf ins Abenteuer: Das Abenteuer lockt große und kleine Naturforscher in das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Hier geht es auf Entdeckungstour in fremde Welten. Schmetterlinge, Fledermäuse, Erdmännchen, Blattschneiderameisen & Co. säumen den spannenden Erlebnispfad. Tierisch-interessant, witzig und ganz besonders sind die Danakil-Entdeckerführungen immer dienstags und donnerstags 11:00 Uhr. Unsere Danakil-Guides stellen tierische Bewohner und ihre Besonderheiten vor. Im Rahmen einer dreißigminütigen Tour bekommen Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene im Juli und August einen exklusiven Einblick in die Tierwelt des Danakils. Wissbegierige erkunden danach die mehrfach prämierte Dauerausstellung des Deutschen Gartenbaumuseums. Das alles ist im egapark-Eintritt enthalten.Entspannung pur: Vom höchsten Aussichtsturm Erfurts den Blick in die Ferne schweifen lassen, mit dem egapark-Express den Park erkunden und im Liegestuhl unter einem der 2.400 Bäume die Seele baumeln lassen - das ist ein Ferientag im egapark. Über 40.000 m² Rasenflächen laden ein, sich mit Picknickdecke, Fußball, Buch und der ganzen Familie niederzulassen. Hier heißt es: Alltag aus - Entspannung an!Gärtnerische Entdeckungen: Der egapark Erfurt ist eine einzigartige Mischung aus kunstvoll gestalteten Gärten, beeindruckenden Pflanzensammlungen und grünen Erholungsbereichen. Als wichtigstes Gartendenkmal der 1960er-Jahre in Deutschland begeistert er Gartenfans durch großzügige Wechselflorflächen, 20 einzigartige Themengärten und Europas größtes ornamental bepflanztes Blumenbeet auf 6000 m². Mehr als 120.000 Pflanzensorten sind auf 36 Hektar Parkfläche zu finden. Auf dem Großen Blumenbeet blüht aktuell die Sommerbepflanzung mit mehr als 100.000 Sommer- und Herbstblühern von A wie Aster bis Z wie Zinnie, ergänzt von besonderen Pflanzen wie Ziertabak oder Süßkartoffeln, die eine gute Figur im Blumenbeet abgeben. Inspiriert wurde die Gestaltung 2025 in schwungvollen Bögen vom Schaffen Friedensreich Hundertwassers. Die Dahlien haben ihre vielgestaltigen und farbenprächtigen Blüten entfaltet. Das Blütenfeuerwerk setzt sich nun bis in den Herbst hinein fort mit immer neuen der mehr als 200 Sorten, die im Park alljährlich gezeigt werden. Ein wahres El Dorado für Liebhaber der exotischen Blühschönheiten. Der Karl-Foerster-Garten macht sich schön Rittersporn oder andere beliebte Stauden setzen Farbtupfer. An den runden Wasserbecken kann man an heißen Tagen wunderbar entspannen.In Kooperation mit Fleuroselect, der Vereinigung der Samenproduzenten, zeigt der egapark wieder die Blume des Jahres. 2025 handelt es sich um eine große Auswahl Begonien, die zwischen Staudenschau und Danakil die Vielgestaltigkeit der beliebten Dauerblüher belegen. Begonien umfassen etwa 900 verschiedene Arten und Sorten. Sie stammen ursprünglich aus den tropischen und subtropischen Gebieten entlang des Äquators und werden bereits seit etwa 200 Jahren gezüchtet. Mittlerweile leuchten je nach Art und Sorte einfache kleine oder große gefüllte Blüten in fast allen Farben, außer Blau. Sie sind vor allem als Balkonpflanzen beliebt, bilden aber auch im Blumenbeet einen attraktiven Blickfang. Erfurt hat durch den Ernst Benary eine besondere Beziehung zu den Begonien. Benary ist weltweit bekannt als führender Züchter von Begonien! Seinen Ursprung hat das Unternehmen in Erfurt, 1843 begründete Ernst Benary die Begonienzucht.Beste Erreichbarkeit: Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ist aus Bayern, Hessen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt schnell mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen. Auch mit dem PKW ist eine Anreise unkompliziert möglich.Barrierefreiheit: Der egapark ist mit dem Sigel "Reisen für alle" ausgezeichnet. Mobilitätshilfen, Bollerwagen und der egapark-Express stehen den Besuchern zur Verfügung und sorgen für unkomplizierte Mobilität im Park.Die egapark-Events im SommerSo entspannt wird der Sommer: Das Kreativgartenfestival am 26. und 27. Juli 2025 ist zwei Tage mit einem bunten Programm für die ganze Familie Anziehungspunkt auf der Philippswiese. Kreativfans können sich in verschiedenen Workshops - z.B. Hennamalerei, Armbandgestaltung mit Perlen oder Aquarellmalerei - ausprobieren. Die Kids musizieren gemeinsam oder bauen kleine Roboter. Konzerte mit dem "Sugar Beats Trio" und dem "Latin Jazz Duo" bringen den Rhythmus des Sommers in den Park. Das Galli Theater lädt zum Mitmachen ein. Rhythmus- und Körpergefühl sind beim Salsa-Rumba-Latin-Workshop gefragt. Das Konzert mit "Wasteland Green" setzt am Samstag den musikalischen Schlusspunkt. Das Kreativprogramm zum Mitmachen sorgt auch am Sonntag für einen kurzweiligen Tag. Der Jazzy Sundowner mit dem "Latin Jazz Duo" lässt den Tag ausklingen.Platz 1 im egapark-Sommer: Der unbestrittene Sommerhöhepunkt ist auch in diesem Jahr für alle Flaneure und unverbesserlichen Romantiker das Lichterfest am 15. und 16. August 2025. An beiden Veranstaltungstagen zieht es unterschiedliche Generationen in den festlich und fantasievoll illuminierten egapark. Auf dem Parkrundgang unterhalten Feuershows, handgemachte Musik verschiedener Genres und die gigantische Licht-Wasser-Show Flames of Water mit einer grandiosen Aufführung. Antenne Thüringen bringt die Hits der letzten drei Jahrzehnte auf die Bühne und das grandiose Feuerwerk setzt an jedem der zwei Abende den fulminanten Schlusspunkt. Das Lichterfest ist mit zahlreichen Food- und Getränkeständen auch kulinarisch ein Erlebnis. Jetzt im Ticketshop online die Eintrittskarten kaufen!Märchenhaftes Blätterrauschen: Jeden zweiten Samstag sind Fans von Geschichte, Märchen und Theateraufführungen unter den Lesebaum eingeladen. Unter der alten Sommerlinde im egapark bekommt die Fantasie Flügel, wenn 15:00 Uhr das Geschichtenbuch geöffnet wird oder das Theaterstück beginnt:- 05.07.2025 Taiyin und Taiyan vom Tut's Theater- 19.07.2025 Aschenbrödel vom Ateliertheater Monika Bohne- 02.08.2025 Vom Pechprinzen und seinem Glücksdrachen mit DoroFee- 16.08.2025 Das tapfere Schneiderlein vom Ateliertheater Monika Bohne- 30.08.2025 Froschkönig vom Theater im Palais ErfurtGenussfreuden: Freunde edler Tropfen und hochgeistiger Köstlichkeiten sind zum Gin-Abend am 20. Juli 2025 eingeladen. Während des Spaziergangs geht es um Herkunft, Geschichte und Produktion des Gins sowie Geschichten über die Kult-Spirituose. Der Weg führt quer über das egapark-Gelände, wo viele Gin-Botanicals wachsen, die einen Gin aromatisieren.Der Lockruf des Gartens: Der ertönt traditionell Ende August. Dann kommen Gartenfreunde und Pflanzenfans in Scharen in den Park. Die Thüringer Gartentage am 30. und 31. August 2025 läuten den Herbst ein und liefern reichlich Inspiration und erstklassige Fachberatung: Auf dem Gartenmarkt präsentiert eine große Vielfalt an Anbietern ein umfangreiches Sortiment an Stauden, Gehölzen, Rosen und Blumenzwiebeln.Seltene Pflanzen, die das Herz jedes Pflanzenliebhabers und Sammlers höherschlagen lassen, bietet die Raritätenbörse auf und rund um die Wiese beim Haupteingang. Spezialgärtnereien aus ganz Deutschland und dem Ausland präsentieren eine riesige Auswahl an heiß begehrten und mitunter schwer erhältlichen Gartenpflanzen. Fans stachliger Schönheiten finden auf der Kakteenbörse in Halle 1 besondere Exemplare. Namhafte Aussteller, angeführt von der traditionsreichen Erfurter Gärtnerei Kakteen-Haage, präsentieren stachlige Schönheiten in einer großen Auswahl. Die Analyse mitgebrachter Bodenproben, Gartenaccessoires und nützliche Helfer für Beet und Garten ergänzen das Angebot. Vorträge und Workshops zu aktuellen Gartenthemen begleiten den Pflanzenspezialmarkt.Der MDR Garten wird 25 und im MDR Gartenreich freuen sich die bekannten Moderatoren Diana Fritzsche-Grimmig und Jens Haentzschel von 11 bis 16 Uhr auf die egapark-Gäste. Neben Musik der Mühlhäuser Coverband Landslide und Garten-Rätseln mit attraktiven Preisen präsentieren sich viele Fernsehgesichter wie Gartenexpertin Brigitte Goss, "Heiß auf Gemüse"- Gärtner Jörg Heiß und auch die Fernsehgärtner der ARD kommen am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr zum Gratulieren.Besonders günstig in den egaparkFamilien stehen im Mittelpunkt: Mit seinen besonderen Attraktionen und den Veranstaltungen übers Jahr ist der egapark ein richtiger Familienpark. Viermal im Jahr, in den Familienwochen, können Groß und Klein bei einem Parkbesuch so richtig sparen. In der nächsten Familienwoche vom 21. - 27. Juli 2025 sind alle Familientageskarten 20 Prozent günstiger. In dieser Zeit lockt das Kreativgartenfestival in den Park, die Tagesveranstaltungen können mit der Familientageskarte besucht werden.Ein Hoch auf die Freundschaft: Dem Freund oder der Freundin, dem Partner oder einem anderen Verwandten eine besondere Überraschung bereiten und am FreundeFreitag am 4. Juli und am 1. egapark Erfurt