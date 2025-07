FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre am Vortag erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,25 Prozent auf 130,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,64 Prozent.

Am Dienstag noch waren Anleihen angesichts des schwächelnden Aktienmarktes gefragt gewesen. Dieser litt unter Sorgen wegen des weiter schwelenden Handelskriegs zwischen den USA und der Europäischen Union. Am Mittwoch nun konnten sich die wichtigsten europäischen Börsen zumindest etwas erholen, sodass auch die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren wieder sank.

Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sprachen von einer Stabilisierung am Anleihenmarkt nach den jüngsten Verlusten. Im Fokus sehen sie am Mittwoch Daten zur US-Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden sollen.

Der ADP-Arbeitsmarktreport dürfte laut der Helaba wieder von etwas mehr Beschäftigungsdynamik zeugen. Insofern sollten die marktseitigen Zinssenkungsspekulationen einen Dämpfer erfahren, zumindest aber nicht forciert werden. Für den Fall, dass am Donnerstag auch der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juni erneut solide ausfällt, dürfte sich die US-Notenbank in ihrer abwartenden Haltung im Hinblick auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik bestätigt sehen./la/stk