Weinfelden (ots) -Vom 02. bis 27. Juli 2025 findet die UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz statt. Lidl legt im Rahmen seiner offiziellen Partnerschaft mit der UEFA Women's EURO 2025 den Fokus auf Ernährungsbildung und persönliche Weiterentwicklung.Mit der UEFA Women's EURO 2025 unterstreicht Lidl sein langfristiges Engagement für einen gesunden Lebensstil, die persönliche Weiterentwicklung junger Menschen und Förderung des Frauensports. Im Rahmen dieses Turniers lanciert Lidl diverse Aktivitäten und Initiativen, um die Ernährungsbildung, die Jugendförderung sowie die Inklusion zu fördern - für Fans wie für Spielerinnen. Zahlreiche Massnahmen finden sowohl in den Fan Zones als auch ausserhalb des Spielfeldes statt und greifen gesellschaftlich relevante Themen auf, um gemeinsam etwas zu bewegen.Lidl Youth Camp - Perspektiven für junge Frauen schaffenDie UEFA Women's EURO 2025 lebt von echtem Teamgeist und gelebten Werten. Lidl möchte dieses Umfeld nutzen, um mit nachhaltigen Engagement Wirkung zu erzielen. Aus diesem Grund nutzt Lidl die Partnerschaft mit der UEFA, um ein Programm für junge Frauen mit Fokus auf Fussball und einen gesunden Lebensstil zu entwickeln - das Lidl Youth Camp in Basel. Das Wochenendprogramm bietet 100 jungen Frauen aus ganz Europa einen Raum, in dem sie ihr Potenzial entdecken, ihre Ambitionen vorantreiben und gemeinsam stärker werden können. Das Camp findet vom 25. bis 28. Juli 2025 statt. Lidl Schweiz ermöglicht insgesamt 20 Mädchen aus der Schweiz am Camp teilzunehmen.Fan Zones - Frische, Spiel und Bewegung für alleAuch in diesem Jahr unterstützt Lidl die Kundschaft und Fans dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen - für sich selbst, ihre Mitmenschen und den Planeten. Deshalb gibt es in allen Spielstädten, Fan Zones mit Frische-Stationen, an denen frische Früchtebecher als gesunde Snack-Option angeboten werden. Sie bringen nicht nur Abwechslung und Frische auf den Teller, sondern liefern den Fans auch einen natürlichen Energieschub. Nathalie Forrer, Marketingleiterin Lidl Schweiz: "Sport ist ein wichtiger Teil unseres langfristigen Engagements für Gesundheit und bewusste Ernährung. In unseren Fan Zones werden wir für gute Stimmung sorgen und die Fans mit verschiedenen spielerischen Elementen wie einer XXL-Dartscheibe oder einem Dribbelparcour zu einem aktiven Lebensstil animieren."Awareness Team - für ein respektvolles StadionerlebnisIn diesem Sommer wird Lidl in Zusammenarbeit mit der UEFA in allen acht Stadien bei 31 Spielen Awareness Teams einsetzen. Es sind sowohl Lidl Mitarbeitende wie auch erfahrene Teams von Guardian Angels, die sich für ein inklusives und respektvolles Umfeld für alle Fans einsetzen. Diese Awareness Teams fördern Fairness und Respekt in allen Stadien und sind als freundliche Gesichter in der Menge präsent, um Unterstützung anzubieten, den Zusammenhalt zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Freude am Spiel von allen geteilt wird.Das Frische-Feld - Ernährung erlebbar machenUm Fussballfans, Schweizerinnen und Schweizer sowie Touristen für bewusste Ernährung und Frische zu sensibilisieren, hat Lidl in Rapperswil-Jona am Zürichsee ein Feld in Form und Grösse eines Fussballfeldes angepflanzt. Ein Feld mit acht Obst- und Gemüsesorten, das insgesamt über 15 Tonnen frische Produkte liefern wird. Lidl spendet die Ernte anschliessend an verschiedene Organisationen. Highlight des Frische-Feldes ist der Frischepfad: Besucherinnen und Besucher durchlaufen verschiedene Stationen auf dem Feld und lernen auf spielerische Art und Weise Fakten zu den Themen bewusster Ernährung, Früchte und Gemüse sowie zur Geschichte der UEFA Women's EURO.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100933163