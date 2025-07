Das Sentiment an den Aktienmärkten hat sich zuletzt etwas abgekühlt. In den USA wirkte die Zurückhaltung von Fed-Chef Jerome Powell bezüglich neuer Zinssenkungen sowie das von Donald Trump forcierte Steuer- und Ausgabengesetz belastend. In Europa ist die Stimmung noch verhaltener. Der schwelende Handelskonflikt mit den USA erhält nun wieder neue Brisanz. Bis zum 9. Juli muss eine Einigung gefunden werden, sonst drohen europäischen Unternehmen Zölle von bis zu 50?%.



Alles in allem ist die Konsolidierung nach den starken Gewinnen der Vorwochen aber gut und wünschenswert. Im DAX brennt nichts an, solange die Marke von 23.000 verteidigt wird.



Anleger sollten sich wieder auf steigende Volatilität einstellen. In unseren Portfolios gibt es am heutigen Tag allerdings keinen Handlungsbedarf.



Oliver Kantimm



Redaktion "Der Aktionärsbrief"





© 2025 Bernecker Börsenbriefe