München (ots) -Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist für Berufstätige ein zentrales Thema. Doch: Die Arbeitswelt ist komplex, Karrieren laufen selten linear. Die LV 1871 hat deshalb jetzt die Prämien ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung für zahlreiche Berufe reduziert. Gleichzeitig wurden für viele Kunden die Obergrenzen in der Nachversicherungs- und Karrieregarantie erhöht und einige neue Berufe aufgenommen."Mit der aktuellen Überarbeitung reagieren wir auf den Wandel am Arbeitsmarkt - die Anforderungen ändern sich und neue Berufsbilder entstehen. Wir möchten, dass sich noch mehr Menschen zu attraktiven Konditionen für den Fall der Berufsunfähigkeit absichern können", sagt LV 1871 Vorstand Hermann Schrögenauer. "Von unserer Besserstufung für mehr als 200 Berufsbilder und der damit einhergehenden Prämienreduktion um bis zu 15 Prozent profitieren insbesondere Handwerker, industrielle Fachkräfte und MINT-Berufe."Höhere Obergrenzen beim NachversichernDie Verbesserungen beinhalten auch höhere Obergrenzen in der Nachversicherungs- und Karrieregarantie - ein wichtiges Thema für Makler vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Denn: Zusammen mit der Obergrenze der Nachversicherungsgarantie steigt jeweils auch die Obergrenze der Karrieregarantie. Hier kann es um bis zu 600 Euro gehen.Mehr Berufe für die BerufsunfähigkeitsversicherungDarüber hinaus hat die LV 1871 viele neue Berufe in die Liste der versicherbaren Tätigkeiten aufgenommen. Neue Berufsbilder sind beispielswiese Medizin- oder Umwelttechnologen, ESG-Manager oder Raumentwicklungsplaner. Bei den Studenten wurden weitere Studienrichtungen wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Bioinformatik oder Geoinformatik ergänzt.Digital in 15 Minuten zum fertigen AntragOb der Beruf der Kunden versicherbar ist, sehen Geschäftspartner der LV 1871 auf einen Klick in der Angebotssoftware. Hier werden gleich im ersten Schritt Zahlbeitrag und Monatsrente live angezeigt; auch die Obergrenze der Nachversicherungsgarantie ist sofort einsehbar. In vier Schritten führt die Angebotssoftware durch die Angebotserstellung. Auch die Risikoprüfung ist in diesem Rahmen vor Ort beim Kunden durchführbar. Nach nur 15 Minuten kann der Antrag elektronisch unterschrieben und digital eingereicht werden.