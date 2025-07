FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Dass China Warenexporte von den USA nach Europa umlenkt und damit für Rabatte sorgt, dafür gebe es noch keine Anzeichen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter Verweis auf Import- und Exportdaten. Schwerer wögen da schon die Rabatte, auf die jüngst die Bekleidungskette H&M hingewiesen habe./bek/ag



