Köln (ots) -Nadine Lorenz übernimmt zum 1. Oktober 2025 die Leitung der Hauptabteilung Finanzen des Westdeutschen Rundfunks. Lorenz tritt die Nachfolge von Stefanie Drinhausen an, die seit Anfang des Jahres das Amt der WDR-Verwaltungsdirektorin innehat. In der Übergangsphase leitet Dr. Uwe Schwertzel mit großem persönlichen Engagement die Hauptabteilung Finanzen kommissarisch.Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche bringt die Diplom-Kauffrau Nadine Lorenz mit einem Master in Accounting und Controlling umfangreiche Expertise in Finanzmanagement und strategischer Leitung mit. Vor ihrer neuen Rolle war sie als Bereichsleiterin Kundenservice der HDI Lebensversicherung tätig, wo sie entscheidend zur Automatisierung und Digitalisierung der Kundenprozesse beigetragen hat.Verwaltungsdirektorin Stefanie Drinhausen: "Mit Nadine Lorenz gewinnt der WDR eine hervorragende Fachfrau und eine überzeugende Persönlichkeit. Meinen ehemaligen eigenen Arbeitsbereich mit einer so überzeugenden Nachfolgerin in sehr guten Händen zu wissen, freut mich auch persönlich sehr. Sie kann sich auf ein tolles Team freuen."Nadine Lorenz: "Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. Als gebürtige Kölnerin ist es für mich eine besondere Ehre, künftig für den WDR tätig zu sein. Die Herausforderung in einer für mich neuen Branche nehme ich mit großer Motivation an und bin zuversichtlich, frische Impulse setzen zu können."