Unternehmen: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,20 EUR

Q1 mit deutlichen Umsatz- und operativen Ergebniszuwächsen abgeschlossen, Kursziel nach Guidance-Konkretisierung angehoben Das vergangene Geschäftsjahr 2024 hat der Verve-Konzern dank eines starken organischen Wachstums mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 35,7% auf 437,01 Mio. € (VJ: 321,98 Mio. €) abgeschlossen und dabei ein Rekordjahr verzeichnet. Insbesondere das dynamische Wachstum im vierten Quartal um 46,0% auf 144,20 Mio. € (Q4 2023: 98,7 Mio. €) hat hierzu wesentlich beigetragen. Neben den organischen Wachstumsimpulsen hat auch die im Sommer 2024 durchgeführte Jun Group-Übernahme das Wachstumstempo zusätzlich erhöht. Parallel hierzu konnte das bereinigte EBITDA überproportional um 40,0% auf 133,25 Mio. € (VJ: 95,17 Mio. €) gesteigert werden. Auch im Auftaktquartal des aktuellen Geschäftsjahres 2025 konnte Verve einen deutlichen Umsatzanstieg um 32,2% auf 109,04 Mio. € (Q1 2024: 82,47 Mio. €) erzielen. Befeuert wurde das dieses vor allem durch einen deutlichen Anstieg der großen Softwarekunden (Umsatz >100T USD) um 51,0% auf 1.152 (Q1 2024: 764). Gleichzeitig konnte das bereinigte EBITDA (Adj. EBITDA) signifikant um 37,3% auf 30,2 Mio. € (Q1 2024: 22,0 Mio. €) gesteigert werden. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich zum Ende des ersten Quartals leicht auf 27,7% (Q1 2024: 26,7%) verbessert. Mit der kürzlichen Veröffentlichung seiner Q1-Geschäftszahlen hat das Verve-Management den bisherigen groben Unternehmensausblick (zweistelliges organisches Wachstum) für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 konkretisiert. Hiernach rechnet Verve für das laufende Geschäftsjahr nun mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 530,0 Mio. € bis 565,0 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 155,0 Mio. € bis 175,0 Mio. €. Hieraus abgeleitet strebt der Verve-Konzern im Jahr 2028/2029 einen künftigen Umsatz von über 1,00 Mrd. € und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 330,0 Mio. € an. Im Einklang mit den Wachstumsambitionen hat Verve kürzlich das "Uplisting" in den Geregelten Markt der Frankfurter Börse bekannt gegeben und strebt im Rahmen dessen die künftige Aufnahme in den prominenten SDAX an. Angesichts der Guidance-Konkretisierung, dem bestätigten mittelfristigen Ausblick und der positiven Q1-Performance, haben wir unsere bisherigen Schätzungen nach oben angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 rechnen wir nun mit einem Umsatz von 547,34 Mio. € (zuvor: 502,11 Mio. €) und einem EBITDA von 157,37 Mio. € (zuvor: 156,84 Mio. €). Für die Folgejahre 2026 und 2027 kalkulieren wir mit Umsatzerlösen von 652,42 Mio. € (zuvor: 596,79 Mio. €) bzw. 784,77 Mio. € (zuvor: 716,74 Mio. €). Parallel hierzu sollte das EBITDA auf 192,42 Mio. € (zuvor: 191,58 Mio. €) bzw. 237,34 Mio. € (zuvor: 236,16 Mio. €) zulegen können. Insbesondere durch die starke Positionierung auf dem US-Kernmarkt (v.a. im mobilen In-App- und CTV-Bereich) und mit seinen innovativen ID-losen Werbelösungen sowie dem verstärkten Ausbau der Marketing- und Vertriebsmitarbeiter, sollte es der Ad-Tech-Gesellschaft auch unter einem derzeit schwierigen Umfeld gelingen, den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Im Zuge dessen sollte Verve auch das stark diversifizierte Kundenportfolio mit einem überwiegenden Anteil an Werbekunden aus defensiven Branchen (z.B. Gaming-/Entertainment, Retail/E-Commerce oder Social Media/Internet oder Konsumgüterindustrie) zugutekommen, da Kunden aus diesen Sektoren (Anteil am Verve-Gesamtkundenstamm GBCe: >70,0%) traditionell ihre Werbebudgets auch über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg relativ stabil halten. Daneben haben sich die Werbekanäle Mobile-In-App und CTV, in denen Verve hauptsächlich tätig ist, auch in der Vergangenheit deutlich robuster gezeigt bei einer Werbemarktphase mit tendenziell "knapperen" Kundenbudgets als alternative Werbeformate, wie bspw. Display-Werbung oder Web-Werbung In Bezug auf die künftige Konzernprofitabilität sollte Verve, beginnend ab dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres, verstärkt von den erwarteten positiven Effekten aus den eingeleiteten Effizienz- und Optimierungsmaßnahmen (Bündelung und Vereinheitlichung der cloudbasierten Plattformen im Rahmen der Plattformintegration etc.) profitieren können. Basierend auf unseren angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir auch unser bisheriges Kursziel deutlich auf 9,20 € (zuvor: 8,30 €) je Aktie erhöht. Kurszielerhöhend wirkte sich zudem der eingetretene sog. "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das Geschäftsjahr 2026, statt bisher 2025) aus. Entgegengesetzt wirkte der zuletzt eingetretene Verwässerungseffekt aufgrund der durchgeführten Kapitalerhöhung und den ausgegebenen Aktien im Rahmen des Mitarbeiteroptionsprogramm. In Bezug auf das aktuelle Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "KAUFEN" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Verve-Aktie. Zusätzlichen "Auftrieb" könnte die Aktie von einer möglichen Aufnahme in den SDAX erhalten. Wir stufen die Wahrscheinlichkeit hierfür als relativ hoch ein, dass der Ad-Tech-Konzern in naher Zukunft in diesen renommierten Index aufgenommen wird.



