Berlin (ots) -Am Freitag, den 5. Juli 2025, lädt die Schwulenberatung Berlin herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Besucher*innen erwartet ein buntes und informatives Programm, das Einblicke in unsere Arbeit bietet - und zeigt, wie vielfältig queeres Leben in Berlin ist.Die Schwulenberatung Berlin ist heute Europas größte Hilfsorganisation für LSBTI*. Mit einem breiten Angebot von psychosozialer Beratung über queersensible Pflege, Housing First und Jugendhilfe bis hin zur Unterstützung queerer Geflüchteter begleiten wir Menschen in allen Lebensphasen - fachlich fundiert, solidarisch und diskriminierungssensibel.Das Programm am 5. Juli - für alle was dabei!Flaggenhissen (14:15 Uhr)Gemeinsam setzen wir ein Zeichen: Vor dem Haus wird feierlich die Regenbogenfahne gehisst - für Sichtbarkeit, Vielfalt und Solidarität.Dosenwerfen mit HandtaschenEin Klassiker mit Kultfaktor: Ob mit Stil, Schwung oder sportlichem Ehrgeiz - beim Handtaschen-Dosenwerfen geht's um Spaß, Show und ein bisschen Glitter in der Luft.Spannende Vorträge & EinblickeIm Laufe des Nachmittags stellen Mitarbeitende ihre Arbeit vor: Themen sind unter anderem die Angebote der Schwulenberatung Berlin, Drugchecking, Eingliederungshilfe, Housing First, queere Geflüchtete sowie Kinder- und Jugendhilfe. Das vollständige Vortragsprogramm ist vor Ort einsehbar.Ausstellung: Grab- und Gedenkstätte für LSBTI*Im Raum Eberhard (EG) zeigen wir die eingereichten Entwürfe für eine geplante Grab- und Gedenkstätte für LSBTI*. Die Ausstellung lädt zum Anschauen, Diskutieren und Nachdenken ein.Für Kinder & FamilienUnsere Kita bietet Bastelaktionen und einen LEGO-Bereich für die Kleinen - damit sich auch unsere jüngsten Gäste willkommen fühlen.Ort: Schwulenberatung Berlin, Gotenstraße 51, 10829 Berlin / SüdkreuzZeit: Samstag, 5. Juli 2025, 14:00 - 18:00 UhrEin Ort für alle, die queeres Leben unterstützen und erleben möchtenDer Tag der offenen Tür bietet eine besondere Gelegenheit, unsere Arbeit kennenzulernen, mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und Teil einer solidarischen Gemeinschaft zu sein. Ob Nachbarin, Interessierte, Fachpublikum oder Klientin - alle sind eingeladenPressekontakt:Schwulenberatung Berlin gGmbHGotenstraße 5110829 BerlinPascal Ferrop.ferro@schwulenberatungberlin.deOriginal-Content von: Schwulenberatung Berlin gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80130/6068058