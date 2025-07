Hamburg (ots) -In der aktuellen Folge des N-JOY-Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" trifft Moderatorin Eva Schulz auf eine der bedeutendsten Stimmen der internationalen Jugendliteratur: Cornelia Funke. Was als Gespräch über Bücher und Imagination beginnt, wird zu einem eindringlichen Appell an politische Verantwortung, kulturelle Vielfalt und die Kraft von Geschichten in einer Zeit der Umbrüche.Funke, die mit Tintenherz, Reckless und vielen weiteren Titeln Generationen geprägt hat, wird in diesem Interview politischer als viele sie kennen. Sie warnt eindringlich vor demokratiefeindlichen Tendenzen und politischer Lethargie: "Wenn alle von uns aus der Politik rausbleiben, dann haben wir genau das, was jetzt in den USA passiert. Dann gehen die Falschen in die Politik - und Demokratie funktioniert leider so, dass die dann auch nach oben kommen." Die 66-Jährige zeigt sich nachdenklich, kämpferisch und poetisch zugleich - und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Rassismus, Bildungsversagen oder den Zustand der öffentlichen Debatte geht.Zwischen Fantasie und VerantwortungCornelia Funke spricht über das Schreiben als Form der Welterklärung, über kindliche Wahrnehmung, kreative Neugier - und über ihr Unbehagen mit Ideologien und festen Zugehörigkeiten:"Ich bin nicht gerne Mitglied von irgendwas", erklärt sie, ohne sich je in Gleichgültigkeit zu flüchten. Vielmehr ringt sie um eine ethische Haltung jenseits von Schlagwörtern. Überraschend offen spricht sie auch über persönliche Verletzlichkeit, Verlust und Angst - etwa, wenn sie von den Herausforderungen des Älterwerdens, dem Tod ihrer Eltern oder dem Klimawandel erzählt. "Ich glaube an den guten Satz: Das hier ist die Vorstellung und nicht die Probe.""Ich brauche nur all die jungen Gesichter zu sehen"Trotz aller Sorgen - Funke verliert nie den Blick auf Hoffnung und Zukunft. Ihre größte Zuversicht schöpft sie aus der Jugend: "Ich muss nur all die Leidenschaft hier sehen, all die Kreativität. Dann weiß ich: Da kommt etwas."Die neue Folge "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" mit Cornelia Funke ist ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar. Zur Folge geht es hier: https://1.ard.de/D3000_Cornelia_Funke?pmPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6068072