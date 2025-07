Spannender Goldexplorer: Eine seltene Investmentchance mit großem Potenzial

Anzeige / Werbung

Ein Investment in Southern Cross Gold ist eine Chance, frühzeitig an der Entwicklung eines zukünftigen Top-Goldprojekts in Australien teilzuhaben

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) hat sich innerhalb der vergangenen drei Jahre von einem bislang kaum beachteten Unternehmen zu einem der vielversprechendsten Goldexplorationsunternehmen Australiens gewandelt.

Das Herzstück ist das Sunday Creek-Projekt in Victoria - eine Region, die trotz ihrer weltweiten Bedeutung als Goldlagerstätte lange Zeit unterschätzt wurde. Doch genau hier entsteht eine einzigartige Investmentmöglichkeit, die nicht nur durch exzellente Gehalte, sondern auch durch eine äußerst investorenfreundliche Bergbaupolitik besticht.

Victoria: Das unterschätzte Goldparadies Australiens

Victoria beherbergt 1,5 % des weltweiten Goldvorkommens und ist damit die einzige bedeutende orogene Goldregion neben der berühmten Golden Mile in Kalgoorlie. Trotz dieser enormen Bedeutung wurde Victoria lange Zeit vom Markt vergessen. Doch die Zeiten ändern sich rapide:

In den letzten drei bis vier Monaten wurden in Victoria gleich zwei Minen genehmigt - ein Novum in Australien.

Die Genehmigungsverfahren sind auf nur 18 Monate begrenzt, was im Vergleich zu anderen Bundesstaaten extrem schnell ist.

Die Regierung zeigt eine klare Bereitschaft, Bergbauprojekte zügig zu unterstützen, was auch auf die aktuelle Finanzsituation zurückzuführen ist.

Diese Rahmenbedingungen machen Victoria zu einem der attraktivsten Standorte für die Entwicklung neuer Bergbauprojekte in Australien.

Sunday Creek: Ein seltenes, hochgradiges Goldprojekt mit Wachstumspotenzial

Das Sunday Creek-Projekt ist kein gewöhnliches Explorationsvorhaben. Es handelt sich um eine seltene Lagerstätte mit einer geschätzten Goldäquivalent-Konzentration von 8,5 bis 10,5 Gramm pro Tonne. Solche hochgradigen, multimillionen Unzen großen Vorkommen, die zu 100 % im Besitz eines Unternehmens sind, sind heutzutage kaum noch zu finden. Beispiele wie Bellevue, Spartan oder Windfall in Kanada sind bereits vom Markt verschwunden, was die Bedeutung von Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) umso stärker hervorhebt.

Die Skalierung des Projekts ist beeindruckend:

Aktuell wurden nur etwa 5 % des Zielgebiets durchteuft - das Potenzial für weitere Entdeckungen ist enorm.

Das Unternehmen plant, mit einem Kapital von 60 Millionen kanadischen Dollar bis Q1 2027 eine multimillionen Unzen Ressource zu definieren.

Parallel wird ein Stolleneinstieg mit einem Budget von 30 Millionen australischen Dollar vorangetrieben, mit Genehmigung bis Ende des Jahres angestrebt.

Eine Besonderheit ist die Kombination aus Gold und Antimon: Das Projekt zählt zu den drei größten Antimon-Vorkommen der westlichen Welt, wobei Antimon etwa 20 % der Umsätze ausmachen wird. Antimon ist ein kritisches Metall, unverzichtbar für die Verteidigungsindustrie, was dem Projekt eine strategische Bedeutung verleiht und die Genehmigungschancen weiter erhöht.

In der letzten Woche veröffentlichte das Unternehmen zum wiederholten Male überragende Bohrergebnisse:

Southern Cross Gold Drills 3,9 m bei 124,6 g/t Gold mit bis zu 2.110 g/t Gold

Die Löcher demonstrieren die Leistungsfähigkeit systematischer Füllbohrungen, um sowohl hochwertige Zonen zu reproduzieren als auch zusätzliche Mineralisierungen zu entdecken.

Vier Schlüsselpunkte

Außergewöhnliche High-Grade-Abhörungen:

SDDSC162: 3,9 m @ 124,9 g/t AuEq (124,6 g/t Au, 0,1% Sb) Von 705,9 m in einer 28 m Down-Dip-Ausdehnung einer Hochgradzone am Rising Sun - 10. bisher bestes Intervall am Sunday Creek

Einzelne Assays bis 2.110 g/t Au mit dem bisher 7. besten Gold Assay

SDDSC164: Vierte +100 g/t Probe im Umkreis von 180 m um Oberfläche bei Apollo Prospekt

Erfolgreiche Infill-Strategie liefert Ergebnisse:

Zwei Fülllöcher reproduzierten erfolgreich hochwertige Zonen und validieren weiterhin geologische Modelle

Zusätzliche Gangsätze, die bei Füllbohrungen über die ursprünglichen Ziele hinaus entdeckt wurden

Nahe Oberflächenentdeckung:

60-m-Zone des potenziellen oberflächennahen, ungebohrten Wirts, der östlich der Golden Orb Fault entdeckt wurde

Angrenzend an das historische Gladys-Minenvenenset (104 m Streik - längste im Projekt)

Hochgradige Antimon bestätigt:

Hochwertige Antimon-Gold-Kombinationen: 87,1 g/t Au mit 21,6% Sb und 62,3 g/t Au mit 20,1% Sb

Strategisches kritisches Metall inmitten anhaltender chinesischer Exportbeschränkungen

Draufsicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Löcher SDDSC159, SDDSC164 und SDDSC162

"Diese Ergebnisse belegen weiterhin den Erfolg unserer kombinierten systematischen Füll - und Erweiterungsbohrstrategie. Wir erreichen nicht nur außergewöhnliche Grade, die unser geologisches Modell vorhersagt - wie das 3,9 m @ 124,6 g/t Gold im Loch SDDSC162 - aber wir entdecken immer wieder zusätzliche Adersets, die über unsere ursprünglichen Ziele hinausgehen. Dies bestätigt unser geologisches Verständnis und beweist gleichzeitig eine stärkere Mineralisierung, wenn wir Lücken füllen. Zusätzlich haben wir bis zu 60 m neues oberflächennahes prospektives Gelände neben der historischen Gladys Mine entdeckt, das mit 104 m die längste Streichlänge eines mineralisierten Gangsatzes auf diesem Feld abbaute. Dies gibt uns kostengünstige Bohrziele in einem Gebiet mit nachgewiesener historischer Produktion, während unsere Ergebnisse mit hohem Antimongehalt den strategischen Wert steigern. Mit einer Schatzkammer von 170 m A$ und dem Beginn eines Bohrprogramms von über 200 km sind wir für beschleunigte Expansion und Lächerlichkeit positioniert"

Michael Hudson, Präsident und CEO

Die Bohrergebnisse sprechen für sich: Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) konnte bisher 63 Bohrabschnitte mit mehr als 100 Gramm Gold pro Meter verzeichnen - ein außergewöhnlich hoher Trefferquote, die sich kontinuierlich verbessert. Die durchschnittlichen Mineralisierungsschnitte liegen zwischen 2,5 und 4 Metern, was mechanisch gut abbaubar ist und hohe Erträge verspricht.

Die Lagerstätte erstreckt sich entlang einer zwölf Kilometer langen Störungszone, von der bisher nur 1,2 Kilometer intensiv erkundet wurden. Der Vergleich mit der benachbarten Fosterville-Mine, dem höchstgradigen Goldbergwerk der Welt, zeigt das enorme Potenzial. Während Fosterville über Jahrzehnte bis in 2 Kilometer Tiefe entwickelt wurde, steht Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) erst am Anfang einer ähnlichen Entwicklung.

Das Projekt liegt nur 60 Kilometer von Melbourne entfernt und profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur mit Straßen, Stromversorgung und einer geringen Bevölkerungsdichte südlich des Projektgebiets, was die Entwicklung erleichtert. Southern Cross Gold besitzt über 2.600 Hektar Land, darunter auch umliegende Farmflächen, was eine spätere Expansion ohne Interessenkonflikte ermöglicht.

Ein weiterer Pluspunkt: Das Projekt ist zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) und frei von Lizenzgebühren, was die Wertschöpfung für die Aktionäre maximiert.

Gute Metallurgie und Wirtschaftlichkeit

Die Goldvererzung ist einfach und effektiv zu verarbeiten: Über 80 % des Goldes liegt als freies Gold vor. Die Kombination aus Gravitation und Flotation ermöglicht eine kosteneffiziente Aufbereitung, die derzeit weiter optimiert wird, um die Goldausbeute zu maximieren und das Antimon-Gold-Konzentrat zu reinigen.

Die Wirtschaftlichkeit wird durch extrem niedrige All-in Sustaining Costs (AISC) untermauert. Vergleichswerte aus der nahegelegenen Fosterville-Mine zeigen AISC von etwa 400 australischen Dollar pro Unze - ein Wert, der außergewöhnlich hohe Margen ermöglicht und die Attraktivität des Projekts für Investoren erhöht.

Eine seltene Chance auf ein hochgradiges Goldprojekt in Victoria

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) bietet mit dem Sunday Creek-Projekt eine seltene Gelegenheit, in ein hochgradiges, wachsendes Gold- und Antimon-Vorkommen in einer der besten Bergbauregionen Australiens zu investieren. Die Kombination aus erstklassiger Geologie, schneller und investorenfreundlicher Genehmigungspolitik, starker Kapitalausstattung und einem engagierten Management macht das Unternehmen zu einem klaren Kaufkandidaten für Anleger, die auf der Suche nach einem langfristigen Wertsteigerungspotenzial sind.

Die strategische Bedeutung des Antimons für die Verteidigungsindustrie und der Standort in Victoria, der sich zunehmend als Bergbauregion der Zukunft positioniert, unterstützen die Einschätzung, dass Southern Cross Gold in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle spielen wird.

Unsere Empfehlung: Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8)ist jetzt einer der spannendsten Goldexplorer mit großem Wachstumspotenzial und sollte von Anlegern, die auf hochgradige Goldprojekte mit schneller Entwicklung setzen, unbedingt auf die Watchlist gesetzt werden. Die bevorstehende Kapitalerhöhung sichert die Finanzierung für bedeutende Bohrprogramme und Infrastrukturmaßnahmen - ein klarer Hebel für eine Neubewertung der Aktie.

Ein Investment in Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) ist eine Chance, frühzeitig an der Entwicklung eines zukünftigen Top-Goldprojekts in Australien teilzuhaben.

Besuchen Sie Southern Cross Gold, um mehr über dieses außergewöhnliche Projekt zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

