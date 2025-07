Frankfurt am Main (ots) -Seit dem 1. Januar 2025 bauen die Bildagentur SZ Photo und dpa Picture-Alliance ihre langjährige Zusammenarbeit weiter aus. Im Rahmen dieser erweiterten Kooperation ist nun der gesamte Eigenbestand von SZ Photo über die Plattform von dpa Picture-Alliance verfügbar - ergänzt durch die Mehrzahl der Kollektionen der Partnerfotografen der Agentur.Kunden profitieren künftig von einem noch umfassenderen Angebot, welches durch aktuelle und Fotos und Archivbilder der Redaktionsfotografinnen und -fotografen der Süddeutschen Zeitung ergänzt wird. Bereits seit 2024 bietet picture alliance auch den historischen Bestand von SZ Photo an, der Ereignisse seit Beginn des vorherigen Jahrhunderts umfasst.Für Kunden bleibt der Zugriff wie gewohnt einfach: Alle Fotos von SZ Photo können über die zentrale Plattform von dpa Picture-Alliance gesucht, bestellt und abgerechnet werden. Auch die kuratierten Auswahlen der Agentur werden unter www.picture-alliance.com in der Bildsuche ausgespielt.Beim Kundenservice übernimmt das Servicedesk-Team von dpa Picture-Alliance gerne alle Rechercheanfragen. Wir freuen uns, dass wir auf die langjährige Erfahrung und Unterstützung der redaktionellen Mitarbeiter von SZ Photo zugreifen können, um gemeinsam alle Anfragen schnell und inhaltlich umfassend zu bearbeitet. Das dpa Picture-Alliance Sales Team ist ebenfalls selbstverständlich für alle Fragen kurzfristig ansprechbar.Die intensivierte Zusammenarbeit der beiden Bildagenturen ist außerdem darauf angelegt Synergien bei der Bildabrechnung zu heben. Darüber hinaus unterstützt dpa Picture-Alliance SZ Photo dabei Fotos über ihr weltweites Partnernetzwerk, global zugänglich zu machen. Die Betreuung des Fotografennetzwerks von SZ Photo liegt auch weiterhin in deren Händen.Das Angebot von dpa Picture-Alliance wächst mit dieser Partnerschaft nun auf über 350 Millionen Fotos, Grafiken und Videos. Es deckt eine Vielzahl von Themenbereichen ab - von Nachrichten und Politik über Sport und Wirtschaft bis hin zu Kunst und Geschichte.Über dpa Picture-AllianceUnter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die dpa Picture-Alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHMarketing / Arzu ÜtebayTel.: +49 69 2716 - 34249E-Mail: uetebay.arzu@picture-alliance.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/6068116