Das neue Nothing Phone 3 kostet mit 799 Euro deutlich mehr als sein Vorgänger und positioniert sich näher am High-End-Segment als je zuvor. Statt LED-Streifen auf der Rückseite verbaut der Hersteller dafür nun einen runden Zusatz-Bildschirm. Nothing wagt mit dem Phone 3 den Schritt in Richtung Premium-Segment, ohne direkt mit absoluten Luxusgeräten zu konkurrieren. Das neue Smartphone kostet in der Basisversion 799 Euro - immerhin 150 Euro mehr als ...

