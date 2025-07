Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DenizBank AG von Magazin "The Banker" mit der Bezeichnung "On the Rise" in Österreich bewertet



02.07.2025 / 12:18 CET/CEST

DenizBank AG in Österreich Liste der Top 1000 von The Banker Magazine Die DenizBank AG mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in Österreich und Deutschland wurde vom renommierten Magazin The Banker, herausgegeben von der Financial Times, in der jährlichen Top-1000-Liste als "On the Rise" bewertet.



Diese Anerkennung basiert auf beeindruckenden Zahlen: Die DenizBank AG verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr den zweithöchsten Anstieg des Kernkapitals unter den österreichischen Banken laut The Banker. Der Gewinn vor Steuern stieg um über 20% und ist ebenfalls der zweithöchste der Banken im Vergleich im Land. Mit ihrem Return on Capital (ROC) liegt die DenizBank AG auf dem sechsten Platz, mit ihrem Return on Assets (ROA) führt sie die Liste in Österreich mit großem Abstand an.*



Im österreichischen Ranking belegt die Bank den 11. Platz und wird für ihr Wachstum und ihre ausgezeichneten Finanzergebnisse gewürdigt - ein klares Zeichen für die starke Entwicklung der DenizBank AG. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum, Stabilität und Kund:innennähe bleibt die Bank ein Finanzinstitut im Blickfeld.



"Die Anerkennung durch The Banker ist ein Beweis für die Effektivität unserer langfristigen Strategie, die auf nachhaltiges Wachstum, starke finanzielle Leistung und hohe Rentabilität ausgerichtet ist. Wir freuen uns sehr, dass unsere harte Arbeit und unser Engagement für unsere Kund:innen von einer angesehenen Institution anerkannt wurde. Die Platzierung der DenizBank AG auf der Liste von The Banker in Österreich unterstreicht unsere Position als eine der dynamischsten und vielversprechendsten Banken des Landes. Sie untermauert unsere Verantwortung, die Messlatte immer höher zu legen und innovative und kundenorientierte Finanzlösungen anzubieten, die langfristigen Wert schaffen", betont Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG.



Engagement für den internationalen Handel

Die DenizBank AG hat einen starken Fokus auf Handels- und Rohstoffhandelsfinanzierung und bietet eine umfassende und preisgekrönte Palette an maßgeschneiderten Lösungen zur Unterstützung eines sicheren und effizienten internationalen Handels .



Die Bank stellt eine breite Auswahl von Handelsfinanzierungsprodukten bereit, darunter Akkreditive, Bankgarantien und Buyer's Credit, die alle darauf ausgerichtet sind, Risiken zu mindern und den Cashflow für Kund:innen zu optimieren, die an grenzüberschreitendem Handel beteiligt sind. Darüber hinaus ermöglicht der Status der DenizBank AG als Hausbank die Sicherstellung wettbewerbsfähiger Finanzierungen durch staatlich unterstützte Exportkreditagenturen (ECA).



Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.



Im Jahr 2024 erzielte die DenizBank AG einen Jahresüberschuss von 161,39 Millionen Euro bei einem Bilanzvolumen von 6,30 Milliarden Euro, was das solide finanzielle Fundament der Bank unterstreicht.



DenizBank AG_Firmenzentrale (c) DenizBank AG_2

*Die angegeben Finanzzahlen sowie der Vergleich stammen von The Banker und wurden gemäß deren Methodik berechnet. DenizBank AG übernimmt keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Rechtlicher Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



