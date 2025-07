Die SoftwareOne Holding AG hat die Übernahme von Crayon erfolgreich abgeschlossen und meldet den Vollzug ihres freiwilligen öffentlichen Angebots. Damit wächst zusammen, was strategisch bestens harmoniert: Zwei führende Anbieter für Software- und Cloud-Lösungen verschmelzen zu einem globalen IT-Dienstleister mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 1,6 Mrd. und über 13.000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern. Am 3. Juli 2025 startet der Handel der neu ausgegebenen SoftwareOne-Aktien an der Euronext Oslo Børs - ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu noch größerer internationaler Sichtbarkeit und ...

