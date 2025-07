Rosenheim (ots) -maut1.de launcht mit der neuen Mautbox PREMIUM eine leistungsstarke Weiterentwicklung seiner bewährten Mautlösung. Das neue Modell bietet erweiterte Länderabdeckung, individuelleres Design, einen Premium-Service sowie schnellen Expressversand inklusive.Die Premium-Variante erweitert das Einsatzgebiet der maut1.de-Lösung um Kroatien und deckt damit die am meisten bereisten Länder in Südeuropa ab - ideal für Urlauber, Camper und Vielfahrer. "Die Mautbox PREMIUM ist unsere Antwort auf das, was unsere Kundinnen und Kunden wirklich wollen: maximale Flexibilität, modernes Design und ein reibungsloses Maut-Erlebnis in gleich fünf Ländern Europas", so Julian Schmelzer, CEO und Gründer von maut1.de.Die neue Box wird automatisch in den landestypischen Mautsystemen erkannt und funktioniert auf allen Spuren mit den offiziellen Mautsymbolen - darunter:- Italien (T) inkl. Sizilien und Fähre Messina-Villa San Giovanni- Frankreich (t)- Spanien (VIA-T / T / blaue Schranke)- Portugal (grünes V / Autobahnmaut)- Kroatien ohne Istrien (ENC) - derzeit auf dem Netz der HAC nutzbarAls Zusatzservice können mit dem für die Mautbox PREMIUM hinterlegten Kennzeichen auch die Gebühren bei ausgewählten Parkhäusern und Parkanlagen automatisch beglichen und die Schranken bei Ein- und Ausfahrt komfortabel geöffnet werden:- Deutschland: Über 200 Parkhäuser mit ticketloser Kennzeichenerkennung- Italien, Frankreich, Spanien und Portugal: Parkplätze und Parkhäuser, die auf Telepass-Basis arbeiten und mit den entsprechenden Symbolen (Télépéage/Telepeaje/Telepedaggio) ausgestattet sind - insgesamt über 1.000 StandorteDie Gebühren werden bequem über das vorhandene maut1.de-Kundenkonto abgerechnet - ganz ohne Ticket und Kassenautomat.Von der Nischenlösung zum Reisebegleiter auf AugenhöheNeben der Länderabdeckung wurde auch die Nutzerfreundlichkeit deutlich erhöht: Die neue Mautbox PREMIUM wird in vier attraktiven Farben angeboten und ist bei Bestellung bis 11 Uhr noch am selben Tag im Expressversand auf dem Weg. Eine stabile Halterung ist inklusive und der Wechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugen (z.B. Auto, Motorrad, kleines Wohnmobil) erfolgt bequem über das Kundenportal.Auch beim Kundenservice setzt maut1.de ein klares Zeichen: Wer zur Premium-Variante greift, profitiert von priorisierter E-Mail-Bearbeitung, mehrsprachiger Hotline und einer schnelleren Bereitstellung der angefallenen Maut-Gebühren.Verfügbarkeit und BestellungDie Mautbox PREMIUM (https://www.maut1.de/Mautbox-PREMIUM/) ist ab sofort auf maut1.de verfügbar. Die monatliche Miete beträgt 5,95 EUR bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Es gibt keine Aufschläge bei Maut und Zusatzservices.Über maut1maut1.de ist ein Mobility-Tech-Startup, welches elektronische Mauterfassungsgeräte zur kontaktlosen Mautabwicklung in Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und für große Fahrzeuge über 3 Meter Höhe auch für Österreich anbietet. Für Nutzer von Mautboxen gibt es reservierte Fahrspuren, die für manuelle Zahler (Bargeld/Kreditkarte) nicht nutzbar sind, wodurch sich pro Mautstation bis zu 45 Minuten Wartezeit einsparen lassen. Mithilfe der Mautbox werden zudem Emissionen reduziert, da der Verkehrsfluss an den Mautstationen verbessert wird und weniger Stop-and-Go, sowie Staus entstehen.Mit seinen über 150.000 aktiven Kunden hat sich maut1.de im Raum DACH und BeNeLux fest am Markt etabliert. Zu den Partnern von maut1.de gehören Branchengrößen wie z.B. der ADAC, ÖAMTC, ANWB, oder APCOA.Pressekontakt Agentur maut1:Schwartz Public RelationsJennifer Münster / Florian StarkSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -60 / -66E-Mail: maut1@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: maut1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179777/6068173