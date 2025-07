Berlin (ots) -"Die Bundesregierung muss verstehen, dass sich diese Wirtschaftskrise nicht von alleine lösen wird. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, und zwar für alle Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass die Koalitionäre heute eine Lösung finden, die die ganze deutsche Wirtschaft bei den Stromkosten entlastet", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen die aktuelle Debatte um die Energiepreise im Vorfeld des heutigen Koalitionsausschusses."Unternehmen wie Arbeitnehmer brauchen dringend ein positives Zeichen der Entlastung, um wieder in Schwung zu kommen. Besonders der Mittelstand, der als Rückgrat der deutschen Wirtschaft in der breiten Fläche des Landes Arbeitsplätze und Wachstum schafft, ist bisher von den geplanten Stromsteuersenkungen ausgenommen. Das ist weder gerecht noch sinnvoll", betont Jandura weiter."Wir haben der Regierung zum Start einen großen Vertrauensvorschuss entgegengebracht. Trotz der enormen Neuverschuldung enthält der Koalitionsvertrag gute Ansätze, die Wirtschaft wieder in Schwung und unser Land auf Vordermann zu bringen. Die Regierung sollte dieses Vertrauen jetzt nicht bei den ersten Maßnahmen verspielen", so der Unternehmer.Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6068160