London (ots) -Phone (3) vereint ein weiterentwickeltes Design, die innovative Glyph Matrix, Nothing OS 3.5 und ein vielseitiges Kamerasystem für ein unverwechselbares Nothing-Erlebnis - mit exklusivem Angebot bei Sunrise in der Schweiz.Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat heute mit Phone (3) sein erstes echtes Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Phone (3) steht für eine mutige, spielerische Interpretation persönlicher Technologie - unverkennbar Nothing: freudvoll, ausdrucksstark und ganz auf Kreativität ausgerichtet.Als Weiterentwicklung der ikonischen Designsprache kombiniert Phone (3) die neue Glyph Matrix, eine markante geometrische Ästhetik, hochwertige Materialien und eine deutliche Leistungssteigerung."Technik ist langweilig geworden - jedes Smartphone sieht gleich aus, fühlt sich gleich an und macht das Gleiche", sagt Carl Pei, CEO von Nothing."Deshalb haben wir uns Zeit genommen. Nach zwei Jahren gezielter Entwicklung ist Phone (3) unsere Antwort: ein Flaggschiff, das Technologie wieder persönlicher macht. Es soll Kreativität wecken, Identität widerspiegeln und Menschen mehr Kontrolle darüber geben, wie sie sich verbinden und ausdrücken. Wir folgen keinen Trends - wir bauen mit Intention und gemeinsam mit unserer Community."Ein echtes Flaggschiff - Nothing-StyleDas professionelle Kamerasystem von Phone (3) ist für hächste kreative Ansprüche entwickelt: verlustfreier optischer Zoom, herausragende Low-Light-Aufnahmen dank des 1/1,3-Zoll-Hauptsensors sowie gestochen scharfe 4K-Videos mit 60 fps mit optischer Bildstabilisierung über alle Linsen. Gemeinsam mit Profi-Fotograf:innen entwickelte Presets liefern Kino-Looks ohne lange Einarbeitung.Auf der Rückseite sorgt die Glyph Matrix - ein Micro-LED-Display - für eine bewusstere Form der Kommunikation. Sie zeigt nur das Wesentliche, genau dann, wenn es wichtig ist. Mit Flip to Record lässt sich das Gerät einfach umdrehen, um Gespräche via Essential Space automatisch zu transkribieren und zusammenzufassen - ganz ohne Display.Angetrieben vom neuen Snapdragon 8s Gen 4 bietet Phone (3) Next-Gen-Bildverarbeitung, schnellere KI- und Gaming-Performance sowie höhere Effizienz gegenüber Phone (2). Der 5150 mAh große Silizium-Kohlenstoff-Akku hält weit über einen Tag und lädt mit 65 W kabelgebunden bzw. 15 W kabellos schnell wieder auf. Ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display, hochwertige Materialien und IP68-Zertifizierung runden das Gesamtpaket ab.Design: Geometrie trifft IdentitätPhone (3) verbindet eine neue, von moderner Architektur inspirierte Designsprache mit funktionalen Details. Das Tri-Column-Layout bringt Struktur und Klarheit und die überarbeitete R-Kante verbessert die Ergonomie. Die Vorderseite überzeugt mit gleichmäßigen, nur 1,87 mm schmalen Rändern - 18 % dünner als beim Vorgänger - für ein noch immersiveres Erlebnis.Glyph Matrix: Licht wird SpracheIm Zentrum steht die neu entwickelte Glyph Matrix, die Bildschirmzeit reduziert und Kommunikation effizienter macht. App-spezifische Hinweise, Kontakt-Benachrichtigungen und Echtzeit-Indikatoren lassen sich direkt über die rückseitige Glypth Matrix erkennen. Glyph Toys erweitern die Matrix um Quick-Tools und Mini-Games wie Glyph Mirror, Digital Clock oder Spin the Bottle -gesteuert per rückseitigem Button. Nutzer:innen können pixelige Avatare für Kontakte hinterlegen; neue Funktionen wie Caller ID per Langdruck folgen. Für Entwickler steht ein öffentliches SDK auf nothing.community bereit.Nothing OS 3.5: entwickelt für Fokus, angetrieben von KINothing OS bietet ein schnelles, intuitives Nutzererlebnis mit minimalistischem Design. Ein optionaler Monochrom-Modus reduziert Ablenkung, eine stetig wachsende Widget-Bibliothek bringt neue Impulse für Home- und Sperrbildschirm.Während viele auf KI setzen, ohne sie sinnvoll zu integrieren, verfolgt Nothing einen gezielteren Ansatz und sorgt für menschlichere, intelligentere Interaktionen.Phone (3) führt dafür zentrale neue Funktionen ein:\u25cf Essential Search: Eine universelle, intelligente Suchleiste, die sich mit einem Wisch vom Homescreen öffnen lässt. Damit lassen sich Kontakte, Fotos, Dateien und mehr durchsuchen - inklusive Sofort-Antworten zu Wetter, Terminen oder Orten in der Nähe.\u25cf Flip to Record: Essential-Taste gedrückt halten, Gerät umdrehen und schon beginnt die automatische Transkription und Zusammenfassung von Gesprächen.\u25cf Essential Space: Ein ruhiger Ort für Ideen, Notizen und Inhalte - KI-organisiert und wie ein zweites Gehirn. Bereits heute nutzt jede:r Fünfte diese Funktion wöchentlich.Gemeinsam bilden diese Features die Grundlage für ein Betriebssystem, das sich flexibel anpasst und Nutzer:innen Raum zum Denken, Erschaffen und Entdecken gibt.Phone (3) startet mit Android 15 und Nothing OS 3.5; Android 16 und OS 4.0 folgen im dritten Quartal 2025. Nothing garantiert fünf Jahre Android-Updates sowie sieben Jahre Sicherheits-Updates.Display: Heller. Schneller. Intensiver.Phone (3) bietet das bislang brillanteste Display von Nothing - ein flexibles 6,67-Zoll-AMOLED-Panel mit 1,5K-Auflösung und bis zu 4.500 Nits Spitzenhelligkeit (HDR). Eine adaptive Bildwiederholrate von 30-120 Hz, 1.000 Hz Touch-Sampling und 2.160 Hz PWM-Dimmung sorgen für ein geschmeidiges und augenschonendes Nutzungserlebnis. Die vierseitig gleich schmalen Ränder ermöglichen ein Screen-to-Body-Verhältnis von 92,89 %.Performance: Entwickelt für Geschwindigkeit und kreative AnsprüchePhone (3) basiert auf der Snapdragon 8s Gen 4® Mobile Platform, gefertigt im modernen 4-nm-Verfahren. Die aktualisierte Qualcomm® Kryo CPU-Architektur und die neue Qualcomm® Adreno GPU sorgen für eine spürbare Leistungssteigerung gegenüber Phone (2) - mit 36 % mehr CPU-Leistung, 88 % schnellerer Grafikverarbeitung, 60 % effizienterer KI-Performance und 125 % schnellerer Bilderkennung. Ob nahtloses Multitasking, Bildbearbeitung oder flüssiges Mobile-Gaming: Der Prozessor liefert schnelle, reaktionsstarke und mühelose Nutzererlebnisse.Akku und Laden: Energie, die den ganzen Tag hältPhone (3) verfügt über den bisher größten Akku eines Nothing-Smartphones: eine hochdichte 5.150 mAh Silizium-Kohlenstoff-Zelle, die problemlos über einen ganzen Tag hinaus durchhält. Mit 65 W Schnellladen ist der Akku in nur 54 Minuten vollständig geladen, während 15 W kabelloses Laden komfortables Aufladen ermöglicht.Ein neues Kapitel für NothingPhone (3) setzt ein klares Statement für Individualität, Balance und Spitzenleistung. In einer Branche voller Gleichförmigkeit, bringt Nothing Freude, Charakter und Sinn zurück in den Alltag. Ein Statement für kreative Selbstentfaltung für eine Community von über drei Millionen Nutzer:innen weltweitPreis und VerfügbarkeitPhone (3) ist in Schwarz und Weiß in zwei Varianten erhältlich:\u25cf 12 GB + 256 GB: 699 CHF\u25cf 16 GB + 512 GB: 799 CHFDer weltweite Pre-Sale startet am 4. Juli 2025 über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern. Bei Sunrise und Digitec in der Schweiz, ist Phone (3) zum Pre-Sale mit doppeltem Speicher - 512 GB - als Sonderangebot erhältlich für 699 CHFDer offene Verkauf beginnt am 15. Juli 2025.Folgend eine Übersicht der Sales Partner des Phone (3) in der Schweiz:\u25cf Sunrise, Digitec, Interdiscount, MediaMarktGemeinsam mit Sunrise: Die First Edition in ZürichSunrise ist nicht nur Vertriebspartner des Phone (3) in der Schweiz, sondern unterstützt das Community-Event als lokaler Partner. Vor Ort wird das exklusive First Edition Bundle ausgegeben - ein limitiertes Bundle bestehend aus dem neuen Phone (3) in Schwarz mit doppeltem Speicher (16+512 GB), dem neuen Over-Ear-Kopfhörer Headphone (1) in Schwarz sowie limitiertem Nothing Merchandise im Gesamtwert von über 400 €.______________________________________________________________________Eine vollständige Liste der Spezifikationen und Funktionen findet sich auf nothing.tech. Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie Nothing auch auf Instagram, TikTok und X folgen.Weitere Informationen und Bildmaterial zu Phone (3) befindet sich im Media Kit.About NothingNothing wurde 2020 in London gegründet und baut ein Technologieunternehmen der anderen Art - eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt stellt. Von preisgekrönten Smartphones bis hin zu Audio-Produkten, die anders aussehen und klingen, denkt Nothing neu, wie sich Technologie anfühlen sollte. Transparent entwickelt und gemeinsam mit unserer globalen Community von über 3 Millionen Menschen Nothings unsere Produkte ausdrucksstark, persönlich und unterhaltsam. In nur vier Jahren hat es Nothing geschafft, über 10 Millionen Geräte zu verkaufen und einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielt.Snapdragon- und Qualcomm-Produkte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.Qualcomm, Snapdragon, Adreno und Kryo sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.Pressekontakt:Ben MillerM: +49 172 8656798nothing-pr@hkstrategies.comOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096249/100933169