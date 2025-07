Neu-Isenburg (ots) -Gemeinsam mit Rapper, Produzent und Songwriter reezy möchte NicNac's junge Rap-Talente dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, sich künstlerisch weiterzuentwickeln sowie Sichtbarkeit zu erlangen. Unter dem Motto BeissDichDurch bekommen Nachwuchskünstler*innen bundesweit die Chance, ihr Können live auf reezy's Blockpartys unter Beweis zu stellen - mit der Aussicht auf den Einzug ins große Finale und exklusive Gewinne rund um den Sound der nächsten Generation.Rund 19 Prozent der jungen Erwachsenen in Deutschland haben keinen Berufsabschluss* - vor allem in benachteiligten Milieus fehlt oft der Zugang zu Bildung, Kultur und Sichtbarkeit. Genau hier setzt die Kampagne "Nac's Level Rap" an: als niedrigschwellige Plattform für junge Stimmen mit Talent und Haltung.Gemeinsam mit Rapper, Produzent und Songwriter reezy startet NicNac's einen bundesweiten Rap-Contest, der echte Inhalte statt leerer Werbebotschaften liefert. Im Fokus stehen Empowerment, Community und authentischer Ausdruck. In Köln, München und Frankfurt erhalten jeweils bis zu 20 junge Talente auf den Blockpartys von reezy die Chance, einen der sechs heiß begehrten Final-Spots für das HEROES FESTIVAL am 5. und 6. September 2025 in Freiburg zu ergattern.NicNac's bringt Vibes aufs nächste Level: mit reezy, Beats und echter Bühnenzeit für NewcomerNicNac's steht für Crunch, Charakter und S'nac-Kultur - und ist laut, bunt sowie kompromisslos im Geschmack. Genau diesen Vibe bringt die Marke mit "Nac's Level Rap" auf die Bühne. Gemeinsam mit reezy geht es darum, jungen Stimmen aus der deutschen Rap-Szene eine echte Bühne zu geben. "Der Weg zum Erfolg hat viel von mir abverlangt. Dazu zählen der durchgehende Hustle, die Loyalität zu meinem Sound und meiner Message, Geduld und das Vertrauen in mich selbst und meine Kunst. Auch heute sorgen diese Punkte und der ständige Hunger dafür, dass ich das nächste Level erreichen kann", sagt reezy, einer der einflussreichsten Stimmen einer jungen Musik-Generation und neuer Markenbotschafter für das Engagement von NicNac's in der Hip-Hop-Kultur.Mit der Kampagne und unter dem Motto BeissDichDurch positioniert sich NicNac's als Marke mit Haltung und Nähe zur jungen Kultur. Ziel ist es, kreative Ausdrucksformen zu fördern, Lebensrealitäten sichtbar zu machen und junge Talente zu empowern - ganz gleich, woher sie kommen. "Wir wollen mit NicNac's mehr sein als nur ein Snack. Unsere Botschaft ist klar: Jeder Mensch hat das Recht, gehört zu werden - unabhängig von Herkunft oder Hintergrund. Deshalb machen wir Talente sichtbar, die sonst unter dem Radar bleiben", sagt Andrea Spielmann, Director Marketing und Mitglied der Geschäftsführung bei Lorenz Snack-World."Nac's Level Rap" ist Teil eines langfristigen Engagements zur Förderung urbaner Jugendkultur. Ob Rap, Beatmaking oder Breakdance - NicNac's will kreative Stimmen hör- und sichtbar machen und zeigen: Kulturförderung kann direkt, glaubwürdig und empowernd sein. From Zero to Hero - ohne Casting-Show, aber mit echtem Talent, Haltung und einer starken Community im Rücken.Rap-Booth, Blockpartys & Beats: So läuft der ContestIm Juli und August tourt die Kampagne durch Köln, München sowie Frankfurt. Bei den Blockpartys von reezy zur Promotion seines neuen Albums "Born Spinner" (Album-Release am 8. August 2025) performen die Newcomer in einem Rap-Booth - einem mobilen Tonstudio - in Form einer überdimensionalen NicNac's-Tüte. Denn der Crunch kommt diesmal nicht aus der Packung, sondern direkt von den Newcomern am Mic - mit eigenen Texten zu NicNac's-Crunch-Sounds und jeder Menge Biss.Die zwei Gewinner:innen pro Stadt qualifizieren sich für das große Finale am 5. und 6. September 2025 auf dem HEROES FESTIVAL in Freiburg. Die Gewinne reichen von einer professionellen Recording-Session eines eigenen Tracks mit Produzenten aus dem TEENAGER FOREVER-Camp inklusive eines persönlichen Meet & Greets über viele weitere Preise wie etwa exklusive Tickets für das ausverkaufte Album-Release-Konzert "Born Spinner" von reezy bis hin zu signierten Vinyl-Editionen des gleichnamigen Albums.Die Bewerbung für einen Slot im Rap-Booth auf den Blockpartyse von reezy erfolgt über die Kampagnen-Website unter www.nacs-level.de.Key Facts zur KampagneKampagnenstart: 1. Juli 2025Plattformen: TikTok, Instagram, YouTube, OOH, Blockparty & Festival-PräsenzTour-Stopps & Termine der kostenfreien Blockpartys:- 19. Juli: Blockparty mit reezy in Köln- 26. Juli: Blockparty mit reezy in München- 2. August: Blockparty mit reezy in FrankfurtFinale: 5. bis 6. September 2025 "HEROES FESTIVAL", FreiburgAlbum-Release "Born Spinner": 8. August 2025Kampagnen-Website: www.nacs-level.de*Quelle: Laut Berufsbildungsbericht haben im Jahr 2023 in Deutschland etwa 2,9 Millionen junge Erwachsene im Alter zwischen 20-34 Jahren keinen formalen Berufsabschluss. Das entspricht einem Anteil von 19 % in dieser Altersgruppe.Pressekontakt:Pressekontakt Lorenz:The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG GermanyAnja SmiatekTelefon: +496102 293 325E-Mail: Anja.Smiatek@LBSnacks.comPressekontakt Agentur:ease PRChristina Viebranz-DeisnerTelefon: +49 174 3649021E-Mail: cviebranz@easepr.de