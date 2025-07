Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat gestern neue Daten zu den VPI-Erwartungen für 1 Jahr und für 3 Jahre veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Beide Werte seien unter den Prognosen gewesen. Zudem hätten die jährliche Inflation und die Kerninflation wie erwartet bei 2,0% und respektive 2,3% gelegen. Im Ländervergleich würden vor allem Frankreich und Deutschland mit einer niedrigen Inflationserwartung von 2,0% hervorstechen. In den meisten anderen Ländern der Eurozone würden die Konsumentenerwartungen an die Inflation etwas höher prognostiziert. (02.07.2025/alc/a/a) ...

