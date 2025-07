Nach der massiven Korrektur bei der Aktie von Zalando in den vergangenen Monaten hat sich das Papier zuletzt stabilisieren können. Am Dienstag gehörte die Aktie sogar zu den stärksten Werten des Tages im deutschen Leitindex DAX. Doch am heutigen Mittwoch muss das Papier bereits wieder einen Teil seiner jüngsten Kursgewinne abgeben.Die Aktie von Zalando gehört mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 28,65 Euro heute wieder zu den schwächsten Titeln des Tages im DAX. Im Tagesverlauf notierte die Aktie ...

