München (ots) -Die CSU-Landtagsfraktion hat heute einen Dringlichkeitsantrag zur Umsetzung des bundesweiten Pakts für Kindergesundheit auf bayerischer Ebene in den Bayerischen Landtag eingebracht. Ziel des Antrags ist es, die physische und psychische Gesundheit von Kindern zu stärken und die medizinische Versorgung spürbar zu verbessern. Der Dringlichkeitsantrag fordert die Staatsregierung auf, die vorhandenen Mittel und Strukturen zu nutzen, um eine umfassende Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche in Bayern voranzubringen. Besonders betont werden mehr Suchtprävention und Gesundheitsbildung, indem etwa die Zusammenarbeit von Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhilfe und medizinischen Einrichtungen ausgebaut werden soll. Wichtig ist zudem, Kinder- und Jugendärzte als Lotsen im Gesundheitssystem zu stärken. Ein bayerischer Kindergesundheitsgipfel könnte hier wichtige Impulse setzen und Akteure landesweit vernetzen.CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek betont: "Kindergesundheit ist Zukunftsvorsorge. Wenn wir heute in gesunde Lebensbedingungen für unsere Kinder investieren, legen wir den Grundstein für eine starke, widerstandsfähige Gesellschaft von morgen. Wir wollen den bundesweiten Pakt für Kindergesundheit auf Landesebene mit Leben füllen - mit klaren Maßnahmen und einer besseren Einbindung von Kindern in Gesundheitsthemen. Wir brauchen einen echten Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik. Die Kindergesundheit muss zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe werden. Mehr Prävention, mehr Gesundheitsbildung, bessere Versorgungsstrukturen - das ist der Weg zu einem starken, gesunden Bayern."Der gesundheitspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Bernhard Seidenath erklärt dazu: "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen - ihre medizinische Versorgung muss eigenständig gedacht und sichergestellt werden. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Anpassung der Gebührenordnung für Ärzte auf Bundesebene und eine Stärkung der kinder- und jugendärztlichen Versorgung. Kinder- und Jugendärzte müssen in der Bedarfsplanung und auch in der Landarztquote stärker berücksichtigt werden. Es ist gut, dass sie schon jetzt von der Landarztquote profitieren können. Sie sind die Hausärzte unserer Jüngsten und müssen auch so behandelt werden, insbesondere in Fragen der Weiterbildung. Steigende Zahlen chronischer Erkrankungen, Bewegungsmangel, psychische Belastungen und ungesunde Ernährung bei Kindern und Jugendlichen sind alarmierende Entwicklungen. Deswegen sehen wir als CSU-Landtagsfraktion hier dringenden Handlungsbedarf."Carolina Trautner, für die CSU-Landtagsfraktion Mitglied im Gesundheitsausschuss, ergänzt: "Kindergesundheit darf kein Randthema sein - sie muss im Zentrum unserer gesundheitspolitischen Entscheidungen stehen. Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie groß die seelischen Belastungen bei Kindern sein können. Wir müssen jetzt handeln: mit mehr Bewegung im Schulalltag, einem reflektierten Umgang mit digitalen Medien, Suchtprävention und starken Bezugspersonen in allen Lebensbereichen. Ein gesunder Start ins Leben ist die beste Prävention."