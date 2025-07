Freiburg (ots) -Bühne frei für Sommer, Sound und Stars! Der Festivalsommer 2025 steht vor der Tür - und es gibt auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Highlights im Süden der Republik. Besonders im Fokus: Zwei der beliebtesten Open-Air-Festivals in Südbaden, bei denen nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Line-up überzeugt. Mit dabei: gleich drei Stars aus der aktuellen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) - Bosse, Madeline Juno und ClockClock. Sie sorgen für emotionale Live-Momente und echte Festival-Gänsehaut. Noch gibt es Tickets beim größten Ticketing-Dienstleister der Region Reservix (http://reservix.de).Pinot and Rock | Breisach am Rhein | 2.-6. Juli 2025Wo edler Wein auf große Musik trifft: Heute startet das Pinot and Rock 2025 (http://pinotandrock.de) am malerischen Rheinufer in Breisach und vereint bis Sonntag eine einmalige Kulisse mit genussvoller Atmosphäre und musikalischen Topacts - ein Festivalerlebnis der anderen Art! Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Zwei Stars aus der aktuellen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sorgen am Donnerstag für Gänsehautmomente im Fritz-Schanno-Park. Die Band ClockClock, rund um Frontsänger Bojan "Boki" Kalajdzic, begeistert mit ihren Mega-Hits wie "Over", "Brooklyn" und "Someone Else" - Songs, die auf Spotify bereits über 150 Millionen Mal gestreamt wurden. Ebenfalls auf der Bühne: die großartige Singer-Songwriterin Madeline Juno, die mit ihrer emotionalen Stimme das Publikum verzaubern wird.Doch damit nicht genug! Auch viele weitere Stars, die bereits in den vorherigen Staffeln von "Sing meinen Song" dabei waren, bereichern das Pinot and Rock 2025 - darunter Montez, Max Herre & Joy Denalane sowie Alvaro Soler. Auch internationale Acts wie Lynyrd Skynyrd, Snow Patrol, Travis und Melissa Ethridge sind dabei. Die gute Nachricht: Bei Reservix gibt es noch Tickets (https://www.reservix.de/tickets-pinot-and-rock/b29963c71-db42-45b9-ad01-e6a40285a8f0).Zelt-Musik-Festival (ZMF) | Freiburg | 16. Juli - 3. August 2025Das ZMF (http://zmf.de) in Freiburg im Breisgau ist längst eine Institution im süddeutschen Festival-Sommer: Ab Mitte Juli heißt es drei Wochen Musik, Kabarett und Kultur mitten im Grünen - mit bis zu 120.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich. Tickets (https://www.reservix.de/tickets-zmf/t4809) dafür gibt's ebenfalls bei Reservix.Auch in diesem Jahr überzeugt das Spektakel mit seiner einzigartigen Mischung aus Headlinern, Newcomern und stilübergreifenden Shows. Besonderes Highlight: Singer-Songwriter Bosse, der mit Hits wie "Schönste Zeit" und "Der letzte Tanz" zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern zählt und ebenfalls in der aktuellen Staffel des VOX-Klassikers "Sing meinen Song" zu sehen ist. Weitere Highlights sind neben vielen anderen: Kelvin Jones, Anastacia, Lea, Davide Martello, Ennio und Dieter Thomas Kuhn.Das Erfolgskonzept: "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"Das erfolgreiche TV-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bringt bereits seit 12 Staffeln auf VOX prominente Künstlerinnen und Künstler zusammen, die sich gegenseitig ihre Songs "schenken" - und neu interpretieren. Die emotionalen Coverversionen sorgen regelmäßig für bewegende Gänsehaut-Momente und große Aufmerksamkeit in der deutschen Musikszene.Tickets für Pinot and Rock und das ZMF sind direkt über reservix.de erhältlich - schnell sein lohnt sich!Pressekontakt:Silas Pfeifersilas.pfeifer@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6068221