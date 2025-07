Heilbronn (ots) -Wir laden Sie herzlich ein zur VeranstaltungCRA Ready - Vorsprung durch Good Security Practicesam Donnerstag, den 17. Juli 2025, von 14:00 bis 20:00 Uhr,in der AULA Bildungscampus Heilbronn, Gebäude H, Bildungscampus 6, 74076 Heilbronn(Anfahrt: https://bildungscampus.hn/veranstaltungsbereiche/aula)Vernetzte Produkte sollen EU-weit sicherer werden - das ist das Ziel des Cyber Resilience Act (CRA). Die Umsetzungsfrist der Verordnung läuft bereits. Was Unternehmen beachten müssen und wie sie am besten vorgehen, ist Thema der Veranstaltung "CRA-Ready - Vorsprung durch Good Security Practices" am 17. Juli 2025 in Heilbronn. Organisiert wird sie vom Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE. Die Veranstaltung richtet sich an produzierende Unternehmen sowie Hersteller von Software und vernetzten Geräten.Zur Anmeldung & vollständigen Agenda:https://www.athene-center.de/cra/cra-ready-vorsprung-durch-good-security-practicesPROGRAMM-HIGHLIGHTS- Policy Briefing zum CRA Felix Kuhlenkamp, Bitkom- Keynote: Produktsicherheitsorganisation in der Praxis Tobias Pfeiffer, Global Product Security Officer, Festo- Paneldiskussion u. a. mit Martin Wilde, CIO, PFISTERER Holding SE- "So unterstützt das BSI" Tassilo Thieme, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)- Technischer Leitfaden zur CRA-Umsetzung Dr. Steven Arzt, ATHENEAb 18:00 Uhr: Get-Together & Networking-Apéro mit Live-DemosNutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit Expertinnen und Experten aus Industrie, Forschung und Verwaltung.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme sowie über eine Ankündigung der Veranstaltung in Ihrem Medium oder Netzwerk.Oliver KüchPressekontakt:Presse-Akkreditierung & Rückfragen gerne an:Cornelia Reitzcornelia.reitz@athene-center.deTel.: +49 6151 869-368Original-Content von: National Research Center for Applied Cybersecurity ATHENE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173495/6068249