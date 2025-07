Aktien europäischer Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien steigen nach einer positiven Gesetzesänderung in den USA. Besonders die Windindustrie profitiert von besseren Förderbedingungen. Die Hintergründe. Die Aktien europäischer Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Grund dafür ist die Verabschiedung eines überarbeiteten Haushaltsgesetzes durch den US-Senat, das der Windenergiebranche bessere Bedingungen bietet als die vorherige Version. In einer Notiz erklärten Analysten von Sydbank, dass die "Last-Minute-Änderungen deutlich bessere Bedingungen für die Windbranche" schaffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Dies stärkte …