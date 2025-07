Mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Meteosat Third Generation Sounder 1 (MTG-S1) hat Europa einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen gemacht. MTG-S1 wird neue atmosphärische Daten liefern und damit frühere und genauere Warnungen ermöglichen, die Leben, Eigentum und Infrastrukturen schützen.

MTG-S1 is part of the Meteosat Third Generation programme, Europe's new fleet of geostationary meteorological satellites. Image: EUMETSAT

Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Hitzewellen haben in den letzten Jahrzehnten in Europa Schäden in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro verursacht und zehntausende Menschenleben gefordert. Der am 1. Juli 2025 gestartete Satellit MTG-S1 wird die nationalen Wetterdienste Europas mit Hochfrequenzdaten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Spurengasen in der Atmosphäre versorgen. Dadurch ist es Meteorologen möglich, die frühesten Anzeichen von Unwettern zu erkennen, die Vorwarnzeiten für Wetterwarnungen zu verlängern, die Vorhersage zu verbessern und zum Schutz von Leben und Eigentum beizutragen.

Phil Evans, der Generaldirektor von EUMETSAT, erläutert: "MTG-S1 wird völlig neuartige Datenprodukte bereitstellen, die Fachleuten in den Mitgliedstaaten von EUMETSAT dabei helfen, Anzeichen atmosphärischer Instabilität zu erkennen, noch bevor sich Wolken bilden. Zusammen mit den Daten der MTG-Imager-Satelliten wird er zum ersten Mal einen weltraumgestützten Blick auf den gesamten Lebenszyklus konvektiver Stürme ermöglichen. Dies wird die nationalen Wetterdienste bei ihrer wichtigen Arbeit enorm unterstützen und dazu beitragen, Leben zu retten, Störungen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu stärken.

"Die Auswirkungen der Klimakrise sind keine fernen Bedrohungen: Sie sind bereits in ganz Europa zu spüren durch häufigere Stürme, längere Hitzewellen und sich verändernde Klimamuster. MTG-S1 wird zu rechtzeitigeren Warnungen, sichereren Reiseentscheidungen und effizienteren Notfallmaßnahmen beitragen und fundierte Maßnahmen unterstützen."

"Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die MTG-S1 möglich gemacht haben unseren Teams bei EUMETSAT, unseren Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, der Europäischen Weltraumorganisation, den nationalen Wetterdiensten und allen unseren Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Dieser erfolgreiche Start zeigt, wie stark die Zusammenarbeit in Europa ist. Wir freuen uns nun darauf, die nächsten Phasen einzuleiten und den Satelliten auf den vollen Betrieb vorzubereiten."

Eine Revolution in der Wettervorhersage

MTG-S1 ist der erste geostationäre meteorologische Sounder-Satellit, der Europa überfliegt und mit zwei wichtigen Instrumenten ausgestattet ist: dem InfraRed Sounder und dem UVN-Spektrometer Sentinel-4 des Copernicus-Programms der Europäischen Union.

In der Darmstädter Zentrale von EUMETSAT brach Beifall aus, als Mitarbeiter, Gäste und Medienvertreter per Live-Stream verfolgten, wie sich der Satellit von seiner Trägerrakete löste und seine Reise in die Umlaufbahn fortsetzte. Die Anspannung schlug in Jubel um, als die Bestätigung kam, dass der Satellit Kontakt mit der Bodenkontrolle aufgenommen, seine Solarzellen ausgefahren und Kurs auf die geostationäre Umlaufbahn genommen hatte etwa 36.000 km über dem Äquator.

Nachdem die Stromversorgung und die Kommunikation hergestellt sind, ist MTG-S1 in die Start- und Frühbetriebsphase eingetreten, in der die Ingenieure die Systeme aktivieren und das System auf seine geostationäre Orbitalposition bringen. Von dieser Position aus, die mit der Erdrotation ausgerichtet ist, wird MTG-S1 eine ununterbrochene Sicht auf Europa, Afrika und die umliegenden Regionen gewährleisten.

Das IRS-Instrument des MTG-S1 wird alle 30 Minuten fast 2.000 thermische Infrarot-Wellenlängen erfassen, um vertikale Profile von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Spurengasen zu erstellen. Diese Daten werden für die Erkennung sich schnell entwickelnder konvektiver Wetterlagen von entscheidender Bedeutung sein, da sie plötzliche Veränderungen der Instabilität, der Feuchtigkeit oder des Windes aufzeigen, noch bevor sich Wolken bilden.

In Kombination mit den Bildern der MTG-Satelliten ermöglicht das IRS-Instrument eine durchgehende Beobachtung des gesamten Lebenszyklus eines Sturms, von der anfänglichen Instabilität über Blitze bis zum Abklingen. Die Beobachtungen von MTG-S1 werden auch die sehr kurzfristigen Vorhersagen, die so genannten Nowcasts, und die täglichen Vorhersagen verbessern, die Modelle zur Verknüpfung von Wetter, Luftqualität und Klima optimieren und die langfristige Klimaüberwachung unterstützen.

Die Sentinel-4 Mission soll stündlich Daten über Schadstoffe und Aerosole, darunter auch von Waldbränden und Vulkanausbrüchen, liefern, die es Fachleuten ermöglichen, Emissionen zu überwachen, Luftqualitätsvorhersagen zu verbessern und die Gesundheit der Bevölkerung und die Umweltpolitik zu unterstützen. Copernicus ist die Erdbeobachtungskomponente des Weltraumprogramms der Europäischen Union.

Simonetta Cheli, Leiterin der Erdbeobachtungsprogramme der ESA, sagt: "Diese beiden bahnbrechenden Missionen werden die Art und Weise, wie wir Unwetter und die Luftqualität über Europa vorhersagen, verändern. Dank der hervorragenden Arbeit, die unsere Teams gemeinsam mit EUMETSAT, der Europäischen Kommission und Dutzenden von europäischen Industriepartnern geleistet haben, können wir uns nun auf genauere und zeitnahe Möglichkeiten zur Vorhersage von Unwettern und Luftverschmutzung freuen."

Christoph Kautz, Direktor für Raumfahrtpolitik, Erdbeobachtung und Satellitennavigation bei der Europäischen Kommission, sagt: "Ich gratuliere allen, die am Start von MTG-S1 und Copernicus Sentinel-4 beteiligt waren, die die Möglichkeiten Europas zur Überwachung der Atmosphäre aus dem Weltraum erheblich verbessern werden. Diese Leistung ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die europäische Zusammenarbeit lebenswichtige Daten zur Unterstützung von Diensten wie dem Copernicus Dienst zur Überwachung der Atmosphäre liefern kann, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, die Umweltüberwachung zu stärken und das Leben in ganz Europa zu verbessern."

