Hamburg (ots) -Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr kehrt "Hamburgs Sterne" by OPEN MOUTH am 7. September mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Initiative von Sternekoch Maurizio Oster bringt erneut zehn der renommiertesten Küchenchefs der Stadt mit ihren insgesamt 19 Michelin-Sternen zusammen - für einen Nachmittag, an dem Fine-Dining auf lässige Küchenparty trifft."Mein Ziel war es, Sterneküche aus ihrer formellen Ecke zu holen und sie so zugänglich zu machen, wie sie heute gelebt wird: modern, kreativ, leidenschaftlich", erklärt Oster, der mit seinem Restaurant "Zeik" bereits im Vorjahr Teil von OPEN MOUTH war. Die Idee, die gehobene Gastronomie für ein großes Event zu bündeln, stieß bei Kolleg*innen aus der Hamburger Spitzengastronomie erneut auf große Resonanz. Heinz O. Wehmann vom "Landhaus Scherrer" ist begeistert: "Das Publikum, die Kollegen, der Austausch zum Menü und das hervorragende Ambiente in der HafenCity, das alles zusammen macht für mich dieses Event aus". Matthias Gfrörer vom Restaurant "Gutsküche": Ich finde es großartig, dass bei dem Event alle, die unterjährig ihr eigenes Süppchen kochen, zusammenkommen. Hamburg ist für mich eine Vorzeigestadt, in der es einfach funktioniert, als tolles Team zu arbeiten, egal wie viele Sterne oder welche Sterne ein Restaurant hat."Von 14:00 bis 20:00 Uhr verwandelt "Hamburgs Sterne" by OPEN MOUTH das foodlab in der HafenCity Hamburg in eine offene Bühne für kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau. Unter dem Motto "Kitchenparty" erleben die Gäste feine Küche, wie man sie in dieser Kombination nur selten serviert bekommt - in entspannter Atmosphäre, im direkten Austausch mit den Köch*innen, mit überraschenden Tellern und inspirierendem Miteinander.Die beteiligten elf Sterne-Restaurants schaffen so ein gastronomisches Ereignis, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Beteiligte Köche und Restaurants: Maurizio Oster (Zeik), Fokke Mick (Atlantic Restaurant), Thomas Imbusch (100/200 Kitchen und GLORIE), Matteo Ferrantino (bianc), Kevin Bürmann (hæbel), Stefan Fäth (Jellyfish), Marcel Görke (Heimatjuwel), Paul Decker (Koer), Heinz O. Wehmann (Landhaus Scherrer) und Matthias Gfrörer (Gutsküche).Tickets für 349 Euro und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.openmouth.hamburg.