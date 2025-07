München (ots) -Hollywood trifft Isar: Das FILMFEST MÜNCHEN begeistert zur Festivalhalbzeit mit großen Namen, hochkarätigen Premieren und bester Sommerstimmung. Seit dem Start am vergangenen Freitag wurden bereits über 99 Filme an zwölf Spielstätten in der ganzen Stadt gezeigt - und das Programm bleibt hochkarätig bis zum letzten Festivaltag am Sonntag.Gillian Anderson, Stellan Skarsgård und Paula Beer feiern ihre Filme auf dem Isar-CarpetGroßer Applaus und Blitzlichtgewitter: Die US-Schauspielerin Gillian Anderson (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc71b9367.emailsys1a.net%2Fc%2F237%2F8452625%2F1142%2F0%2F767318%2F124770%2F8b8df60f55.html%3Ftestmail%3Dyes&data=05%7C02%7Cpresse%40filmfest-muenchen.de%7C13e9f32ebfb6424c14b508ddb9571525%7C7112e6fa0e0f4b4a8b510307ccfd9291%7C0%7C0%7C638870505876736250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4LdjO8Ap9k9eCpD059DYpYYal%2FXJsmEqg%2FYsdZ6fyuU%3D&reserved=0) ("The Crown") und der schwedische Weltstar Stellan Skarsgård (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc71b9367.emailsys1a.net%2Fc%2F237%2F8452625%2F1142%2F0%2F767318%2F124771%2F81891cb6d4.html%3Ftestmail%3Dyes&data=05%7C02%7Cpresse%40filmfest-muenchen.de%7C13e9f32ebfb6424c14b508ddb9571525%7C7112e6fa0e0f4b4a8b510307ccfd9291%7C0%7C0%7C638870505876756596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WwThve1vG6eHgnNYqNLyfHosv9DVtmNvhbOMujj0Y6c%3D&reserved=0) ("Dune", "Chernobyl") reisten an, um den renommierten CineMerit Award in München persönlich entgegenzunehmen. Auch Helge Schneider begeisterte das Publikum mit seiner filmischen Autobiographie "The Klimperclown (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc71b9367.emailsys1a.net%2Fc%2F237%2F8452625%2F1142%2F0%2F767318%2F124772%2F6a23808190.html%3Ftestmail%3Dyes&data=05%7C02%7Cpresse%40filmfest-muenchen.de%7C13e9f32ebfb6424c14b508ddb9571525%7C7112e6fa0e0f4b4a8b510307ccfd9291%7C0%7C0%7C638870505876770485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=NuAgQ3fBNEPf%2BhDuD0PbuhZh8ww9ctH2b8d2PnunyUY%3D&reserved=0)". Als weiteren Höhepunkt präsentierte Paula Beer ("Undine") am Dienstagabend das bewegende Drama "Stiller (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc71b9367.emailsys1a.net%2Fc%2F237%2F8452625%2F1142%2F0%2F767318%2F124773%2Fc4f9db261f.html%3Ftestmail%3Dyes&data=05%7C02%7Cpresse%40filmfest-muenchen.de%7C13e9f32ebfb6424c14b508ddb9571525%7C7112e6fa0e0f4b4a8b510307ccfd9291%7C0%7C0%7C638870505876783184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hy5vAoHOO5%2BqaQvTPnYDmtGhGldPIncaeDx6iyVjvn0%3D&reserved=0)" im Deutschen Theater. Die deutsche Schauspielerin ist mit zwei Filmen beim Festival zu sehen. Ihr zweiter Auftritt auf dem türkisen Teppich, gemeinsam mit Barbara Auer, Enno Trebs und dem Regisseur, erfolgt am Samstag, wenn das Festival mit "Miroirs No. 3 (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc71b9367.emailsys1a.net%2Fc%2F237%2F8452625%2F1142%2F0%2F767318%2F124774%2F6f30aa361c.html%3Ftestmail%3Dyes&data=05%7C02%7Cpresse%40filmfest-muenchen.de%7C13e9f32ebfb6424c14b508ddb9571525%7C7112e6fa0e0f4b4a8b510307ccfd9291%7C0%7C0%7C638870505876796018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xFFJZIYZ7T90H0qVA8pu0HF1Bx1zh3kSrXCP9cHq1dc%3D&reserved=0)" von Christian Petzold einen letzten glanzvollen Höhepunkt vor dem Publikumssonntag findet."Wir sind überwältigt von der Begeisterung, mit der das Publikum das Festival und die Filme feiert. Die Atmosphäre in den Kinos ist elektrisierend. Ein Highlight folgt dem nächsten - und wir freuen uns auf fünf weitere, außergewöhnliche Tage." (Christoph Gröner und Julia Weigl, künstlerisches Leitungsduo)Publikumssonntag: Noch einmal alle Highlights auf der großen LeinwandAm 6. Juli endet das Festival traditionell mit dem Publikumstag. Alle internationalen Weltpremieren werden nochmals auf großer Leinwand gezeigt. Ebenso wie der Gewinner des Audience Awards, der am Vortag bekannt gegeben wird. Am 6. Juli endet das Festival traditionell mit dem Publikumstag. Alle internationalen Weltpremieren werden nochmals auf großer Leinwand gezeigt. Ebenso wie der Gewinner des Audience Awards, der am Vortag bekannt gegeben wird. Wer den Kinosommer genießen will, kann sich noch Tickets sichern. 