© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

XRP steht vor einem möglichen Kurssprung, angetrieben von starken ETF-Zuflüssen und regulatorischem Rückenwind!Die Kryptowährung XRP steht möglicherweise vor einem der stärksten Kursausbrüche des Jahres. Nachdem der Preis wochenlang in einer engen Handelsspanne verharrte, deuten technische Indikatoren sowie eine beachtliche Entwicklung beim neuen Ripple-ETF auf eine bevorstehende starke Aufwärtsbewegung hin. XRP-Kurs stabilisiert sich - Anleger erwarten den nächsten großen Move Am Mittwochmittag notierte XRP bei 2,19 US-Dollar, was einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem Jahrestief entspricht. In den vergangenen Wochen pendelte der Kurs in einer engen Spanne um die wichtige …