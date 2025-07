PMIs, US-Arbeitsmarkt & E-Mobilität: Ein Donnerstag mit SignalwirkungDonnerstag, 3. Juli Am Donnerstag, dem 3. Juli, rücken globale Dienstleistungs-PMIs sowie der US-Arbeitsmarktbericht mit neuen Daten zu Erstanträgen in den Fokus - mit möglicher Wirkung auf die Zinserwartungen. Zudem legt Grenke sein Q2-Update vor, während in Bremen ein neues E-Mobilitätsprojekt vorgestellt wird. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft10:00 ...

