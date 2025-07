Trier (ots) -Am 16. Juni 2025 lud die WI Energy GmbH Kinder der 4. Klasse der Grundschule Schöndorf zu einer Anlagenführung auf dem Gelände ihrer Freiflächenanlage in Kersch ein. Wie die Geschäftsführung mitteilte, erwartete insgesamt 17 Schüler ab 9 Uhr ein abwechslungsreicher Vormittag mit spannenden Aktivitäten, einer Schnitzeljagd und anschaulichen Einblicken in die Stromerzeugung durch Sonnenenergie - und das mitten auf dem Gelände einer echten Solaranlage. Organisiert wurde die Veranstaltung von Sara Orth, Senior Marketing & Event Manager der WI Energy GmbH.Geschäftsführer Michael Reichert: "Photovoltaik ist aktuell sehr gefragt - viele Menschen wollen die Energiewende aktiv mitgestalten. Gerade deshalb ist es uns wichtig, Kindern schon früh ein Gefühl für erneuerbare Energiequellen zu vermitteln. Sie wachsen in eine Welt hinein, in der Nachhaltigkeit keine Option mehr ist, sondern Voraussetzung. Deshalb organisieren wir Formate wie die Anlagenführung in Kersch. Unser Ziel ist es, erneuerbare Energien nicht nur zu erklären, sondern das Thema greifbar zu machen und gleichzeitig Begeisterung dafür zu wecken."Die WI Energy GmbH wurde vor acht Jahren von Michael Reichert und Ingo Berens gegründet. Was als regionales Projektentwicklungsunternehmen begann, ist heute ein bundesweit tätiger Fullservice-Anbieter für Photovoltaikprojekte mit einem besonderen Fokus auf technologische Weiterentwicklung, digitale Strukturen und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Während sich Michael Reichert auf Digitalisierung und Organisation konzentriert, ist Ingo Berens für Vertrieb, Innovation und Kooperationen verantwortlich. Gemeinsam strukturieren die beiden Experten ihr Unternehmen entlang klarer Prozesse, digitaler Tools und kontinuierlicher Weiterbildung - stets mit dem Ziel, eine neue Form der nachhaltigen Energieentwicklung zu etablieren. Aus einem regionalen Anbieter ist eine moderne Unternehmensgruppe geworden, die auf erstklassige Produktqualität, Kundenorientierung und zukunftsfähige Innovation ausgerichtet ist.Zum Einstieg in die Anlagenführung auf dem Gelände der Freiflächenanlage in Kersch vermittelte Jonathan Koch, Team Lead Technical Management der WI Energy GmbH, den Kindern zunächst einige wichtige Hinweise zum sicheren Bewegen auf einer Photovoltaikanlage. Anschließend wurden die 17 Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A begab sich mit Jonathan Koch auf eine Schnitzeljagd über das Gelände: Dort erwarteten die Kinder insgesamt elf Rätselstationen, jede von ihnen mit einer kindgerechten Wissensfrage zur Photovoltaik. Die richtigen Antworten trugen die Kinder in ein vorbereitetes Kreuzworträtsel ein, das zuvor an sie ausgeteilt worden war. Durch das richtige Lösen wurden pro Frage Punkte erspielt. Kamen die Schüler bei einem Rätsel nicht weiter, durften sie sich Tipps bei einem Mitarbeiter der WI Energy GmbH holen - allerdings gegen einen Minuspunkt.Währenddessen betreute Daniel Hoffmann, Senior Technical Manager der WI Energy GmbH, Gruppe B beim Bau einer eigenen kleinen Photovoltaikanlage. Im aufgebauten Versuchsbereich konnten die Kinder aktiv werden und selbst erleben, wie Strom entsteht. Nach einer kurzen Pause wurden die Gruppen getauscht, sodass alle Kinder beide Stationen erleben konnten. Zum Abschluss folgten Siegerehrung und Gruppenfoto: Als Preis erhielten alle Schüler ein WI-Energy-Set mit Notizblock und Sonnenbrille. Für die Sieger mit den meisten Punkten, in diesem Fall beide Gruppen, gab es darüber hinaus einen Pokal gefüllt mit Süßigkeiten."Die Kinder sind mit viel Spaß, Neugier und großem Interesse an die Anlagenführung herangegangen. Für uns war der Tag ein voller Erfolg, weil er gezeigt hat, wie gut sich theoretischer Wissenstransfer und spielerisches Lernen verbinden lassen. Genau mit solchen Formaten möchten wir dazu beitragen, dass Kinder schon im Grundschulalter ein Bewusstsein für erneuerbare Energien entwickeln. Wir hoffen, so nicht nur die Vision einer ganzheitlichen Energiewelt sichtbar und erlebbar gemacht, sondern auch verdeutlicht zu haben, warum eine nachhaltige Stromerzeugung für die Zukunft so wichtig ist", so Jonathan Koch.Pressekontakt:Dr. René RüthHead of Corporate MarketingCommunications & SustainabilityE-Mail: info@wi-energy.deWeb: https://wi-energy.de/Original-Content von: WI Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180022/6068340