Lausanne (ots) -Smeetz SA, Schweizer Spezialist für intelligentes Ticketing, und GeneralMedia SA, langjähriger Akteur im Bereich Tourismus und Freizeit, geben den Abschluss einer strategischen Partnerschaft bekannt: GeneralMedia wird exklusiver GOLD-Partner von Smeetz in der Schweiz.Gemeinsam verfolgen Smeetz und GeneralMedia ein klares Ziel: Der Zugang zu Freizeitangeboten in der Schweiz soll moderner, einfacher und effizienter werden. Innerhalb eines Jahres wollen die beiden Unternehmen die Zahl der Nutzer der Smeetz-Plattform in der Schweiz verdoppeln.Ein Ticketing der neuen Generation, intelligent vernetzt mit dem FreizeitökosystemIm Rahmen der Partnerschaft nimmt GeneralMedia die Ticketing-Plattform von Smeetz in ihr Angebot auf. Die intelligente, kanalübergreifende und skalierbare Lösung richtet sich an Anbieter aus Tourismus, Kultur und Freizeit. Sie ermöglicht den Verkauf von Eintrittstickets, Shop-Artikeln oder Gastronomieangeboten über alle Vertriebskanäle hinweg, gesteuert über ein zentrales Inventar.Dank innovativer Funktionen wie dynamischer Preisgestaltung, KI-gestützter Optimierung, Revenue Management Tools und Performance-Analyse bietet Smeetz eine Lösung, die zugleich intuitiv für Nutzer und leistungsstark für Anbieter ist.Eine durchgängige Wertschöpfungskette: von der Inspiration bis zur BuchungDie Kooperation ergänzt strategisch das Ökosystem von GeneralMedia: Nach den Bereichen Publishing (Passeport Gourmand, Passeport Loisirs), Empfehlungsplattformen (www.loisirs.ch, www.tempslibre.ch, www.freizeit.ch) und Tourismus-Informationssystemen (durch die Übernahme von EDSI-Tech und ihrem System MyCity) schliesst das Lausanner Unternehmen nun den Kreis mit einer integrierten Ticketing-Plattform."Mit dieser Partnerschaft treiben wir unsere Mission konsequent voran: Freizeitangebote in der Schweiz einfacher zugänglich, breiter sichtbar und wirtschaftlich attraktiver für Anbieter zu machen", erklärt Olivier Di Natale, Direktor von GeneralMedia. "Smeetz bietet genau die technologische Antwort auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Erwartungen des Schweizer Publikums."Stark verankert vor Ort - mit nationaler PerspektiveDie Ticketing-Plattform von Smeetz wird bereits von renommierten Institutionen wie dem Swiss Vapeur Parc, dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, dem Schloss Chillon oder MAAG-Moments genutzt. Mit GeneralMedia gewinnt Smeetz einen starken lokalen Partner, der über etablierte Kanäle verfügt, um die Plattform schweizweit zu verbreiten.Bereits heute werden konkrete Synergien umgesetzt:- Integration auf den Websites loisirs.ch, tempslibre.ch, freizeit.ch- Aufbau eines B2C-Verkaufskanals über die kommende Plattform week-end.ch- Verbreitung von Last-Minute-Angeboten- Ticketverkauf über die Schalter von Tourismusbüros- Installation physischer Verkaufsstationen in Zusammenarbeit mit Pixium"Mit GeneralMedia haben wir einen strategischen Partner mit einer klaren Vision, lokaler Präsenz und hoher Glaubwürdigkeit in der Branche gefunden. Gemeinsam heben wir das Freizeit-Ticketing in der Schweiz auf ein neues Niveau", sagt Alexandre Martin, CEO und Mitgründer von Smeetz.________________________________________Über GeneralMedia SAGeneralMedia ist ein führendes Schweizer Medienunternehmen in den Bereichen Freizeit, Gastronomie und Tourismus. Die Gruppe zählt 50 Mitarbeitende, 5 Geschäftseinheiten und reichweitenstarke Plattformen wie www.loisirs.ch, www.freizeit.ch oder den Passeport Gourmand.Über Smeetz SASmeetz entwickelt eine KI-basierte Unified-Commerce-Lösung für Freizeitaktivitäten und revolutioniert damit das Ticketing. Das Unternehmen mit Sitz in Lausanne beschäftigt 54 Mitarbeitende und betreut über 200 Kunden. Seine Plattform ermöglicht es Anbietern, ihre Verkäufe zu zentralisieren, Umsätze zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern________________________________________Pressekontakt:GeneralMedia SAOlivier Di Natale- Direktor - Ch. de la Graviére 8 - 1007 Lausanne - Tél: 021 721 20 20olivier@generalmedia.chwww.generalmedia.chOriginal-Content von: GeneralMedia SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005058/100933176