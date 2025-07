Vaduz (ots) -Am 3. Juni 2025 wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 37. Mal durchgeführt. Es sind 27 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten, wovon 25 die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl von jeweils 60 Prozent erreicht. Die Erfolgsquote der 37. Gastwirteprüfung liegt mit 93 Prozent in einem rekordhohen Bereich.Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Die Befähigungsausweise wurden vom Vorsitzenden der Prüfungskommission für das Gastgewerbe, Sandro D'Elia überreicht.Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für das Gastgewerbe, der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband sowie das Amt für Volkswirtschaft gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan JägerT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liAmt für VolkswirtschaftPrüfungskommission für das GastgewerbeSandro D'EliaT +423236 68 73sandro.delia@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933175